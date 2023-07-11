提「準入」未訂時間表 刺激普京「先發制人」

美智庫研究員促避格魯吉亞覆轍

美國重要智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）高級研究員、《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）指出，俄羅斯總統普京選擇攻打烏克蘭而非同為前蘇聯加盟共和國的波羅的海3國，很重要因素是後者屬於北約，普京不希望觸動北約中有關集體自衛權的第五條。

因此，在目前戰爭仍在進行之際，他認為北約不可能接納烏克蘭加入，但有可能會作出更明確表態，說明在戰事後讓烏加入的承諾。不過，這亦可能會令俄羅斯更加不會停戰，以阻止烏克蘭加入北約。他指出，北約必須避免重蹈2008年布加勒斯特峰會的覆轍，當時北約表示「歡迎」烏克蘭和格魯吉亞成為北約成員國的願景，但在確切落實上沒有共識。結果這令普京更希望在他們加入北約前「先發制人」——2008年俄羅斯入侵格魯吉亞，2014年又吞併烏克蘭的克里米亞。

美國杜克大學（Duke University）政治學和公共政策教授菲弗（Peter Feaver）上周六在《外交政策》期刊撰文稱，普京明顯將北約和非北約前蘇聯加盟成員國區分，才會對非北約的烏克蘭落手。他指出，「以色列模式」雖然對西方而言是較可行方案，但仍有很多問題。他指出，以色列空軍實力之強足以對區內所有鄰國實行深入打擊，烏克蘭目前則只能使用無人機或破壞小組施襲的小規模襲擊，雙方實力難以比擬。此外，「以色列模式」依賴美國歷屆政府幾十年來一直支持，無論是哪一個黨執政。相比之下，美國民主共和兩黨對支援烏克蘭程度上立場並不一致。再者，以色列在自衛上擁有殺手鐧——核武，現時很難想像得到西方會讓烏克蘭擁核。

烏實力不足 「以色列模式」效用存疑

大西洋理事會高級研究員、美國前國防部主管北約及歐洲政策副助理部長布熱津斯基（Ian Brzezinski）亦指出，以色列與烏克蘭的敵手根本不可同日而語，以色列當年的阿拉伯敵手並非世界強國，也沒有核武。

此外，那些阿拉伯國家中不少現在都獲西方經濟和軍事支援，讓西方可以某程度上擁有地區事務和行動上的話語權。烏克蘭面對的卻是強國俄羅斯，西方要讓烏克蘭得到類似以色列的安全保障，所投入的財力物力將遠超想像。

（外交期刊/華盛頓郵報/大西洋理事會）