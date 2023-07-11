北約峰會4焦點 烏瑞入盟未除障 拜登忌俄拒戰下准烏加入 埃爾多安追加撐瑞典條件

北約2008年布加勒斯特峰會聲明僅稱烏克蘭和格魯吉亞「將成為成員國」，但未有就此提出「成員國資格行動計劃」（MAP），立下明確加入指標和路線圖，被認為成為普京先發制人一大伏線（見另稿）。烏克蘭總統澤連斯基尋求今年維爾紐斯峰會在聲明之上取得具體進展。

美國有線新聞網絡（CNN）周日（9日）播出拜登近日的節目專訪，拜登認為北約已就烏克蘭能夠符合資格加入提出「合理路徑」，但目前作表決仍「言之過早」，指烏克蘭仍需達到民主化等要求。他又認為，北約內部就烏克蘭在這刻加入組織與否的意見仍未達成一致，強調假如俄烏戰爭持續，而烏克蘭加入了北約，將意味全部成員國都被捲入戰爭。

北約的核心是其組織憲章第五條的集體防衛條文，訂明「各締約國同意……一個或數個締約國的武裝攻擊，應視為對締約國全體之攻擊」。

拜登提仿效「以色列模式」向烏供武

拜登在CNN訪問提出，在過渡期內美國將保持向烏克蘭提供安全和武器，如該國正為以色列所做的一樣。這被稱為「以色列模式」（Israel Model），是指美國自1970年代起為以色列提供安全保證和先進武器。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）烏克蘭問題專家盧采維奇（Orysia Lutsevych）指出，即使北約按烏方目前要求，承諾在戰爭後即時讓該國加入，則只會讓俄羅斯盡量拖延戰事。她建議可改用「在安全情况許可後」讓烏加入的字眼。

北約秘書長斯托爾滕貝格上周五則稱，他期望成員國領袖在峰會上，將採「政治」和「實際」步驟，同意一個「把烏克蘭進一步推近北約」的方案。

FT：北約將允烏召開危機會議

英國《金融時報》（FT）周日引述外交消息報道，北約將提升與烏克蘭關係至委員會級別，容許烏方召開危機會議。此外，報道又稱北約所有成員國已初步同意為烏克蘭入盟「開快車」，在其獲得正式邀請後便將免除制定和執行MAP，兩名消息人士表示，取而代之是採取其他步驟確保烏克蘭將符合反貪污改革、武器通用性、保護所分享情報等要求。

土國促先掃入歐盟障礙 德總理反駁

今年北約峰會另一焦點是土耳其會否及時就瑞典加入組織的問題「開綠燈」。土耳其總統埃爾多安在峰會前多對瑞典加入北約追加新條件，他昨前往立陶宛前向記者說：「首先，（西方）掃除土耳其加入歐盟的障礙，然後我們便會為瑞典（入北約）開路，正如對之前對芬蘭一般。」德國總理朔爾茨回應強調，兩件事互不關連，並不應被混為一談。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）