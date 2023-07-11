名主持性醜聞 BBC處理捱轟 受害少年母稱5月已投訴未獲跟進

涉事主持被指兩度威嚇事主

《星期日太陽報》報道，涉事BBC主持人上周曾致電受害年輕人，質問他：「你做了什麼？」他又曾要求該年輕人打電話給母親，叫她「停止調查」。該年輕人的母親在《太陽報》上周五起連日發表的報道中，指控一名BBC主持人從其孩子17歲起，持續3年間花3.5萬鎊（逾35萬港元）給其孩子為他拍攝色情照片，甚至間接害其買毒品。熟識法律人士指出，陳述若屬實是一宗刑事案。依據英國1978年保護兒童法，任何未滿18歲人士「不能同意」拍攝不雅照片；凡攝製、分享、擁有未滿18歲人士的不雅照片屬嚴重罪行，可判處26周至10年徒刑。

BBC周日發表聲明承諾盡快查明真相，並承認有一名男職員已被停職。該公司周一接洽倫敦大都會警方商討此事件，曾任探員的BBC調查組主管布朗（Jeff Brown）亦已開始展開內部調查。不過，《星期日太陽報》報道，受害者家長不滿BBC周日聲明指上周四才見「新指控」，表示早於5月19日已向BBC投訴，但對方一直沒跟進或跟他們溝通，涉事主持亦能繼續出鏡。

BBC廣被質疑為何延至《太陽報》發表報道後才將涉事主持停職。BBC新聞部也提出了連串質問。在BBC的滾動報道中，BBC文化與傳媒編輯拉扎爾（Katie Razzall）在報道中指公司有很多問題待答，如收到什麼投訴、在收到投訴後公司做了什麼、有沒有查問主持、考慮報警和暫停主持職務等。其特派員曼寧（Lucy Manning）在報道中直言：「當這名星級主持的行為備受嚴重質疑，這個機構亦一樣。」

著名主持紛發聲明否認涉事

另外，涉事主持身分昨仍未公開，逼得一班BBC電視、電台著名主持包括足球節目王牌主持連尼加（Gary Lineker）紛紛發聲明否認是「事件主角」。英國的私隱和誹謗法例嚴格，輕率將某人連繫上指控皆可能招致法律責任。迄今為止事件內容純依賴《太陽報》報道的匿名消息，外界不了解全部事實，無從知道報載說法是否屬實及判斷是否違法。

（英國太陽報/BBC/天空新聞台/衛報）