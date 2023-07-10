韓在野黨拒納IAEA核水報告 會面安撫不果 格羅西認關切「絕對合理」

共同民主黨的「阻止福島核電站污水排海對策委員會」（下稱「委員會」）成員，昨晨與格羅西（Rafael Grossi）會晤時，表示韓國有85%國民反對福島第一核電站核污水排放入海，社會大眾擔心安全「合法合理」，「作為與日本共享海洋的鄰國，對於30年以上排放133萬噸（核污水）入海表示嚴重憂慮」。

共同民主黨批偏袒日本 倡世衛監管

該黨批評IAEA從頭開始就未遵循中立和客觀原則，做了偏袒日本的驗證工作。委員會委員長、議員魏聖坤對IAEA綜合報告作出核污水排海計劃「符合國際安全基準」的結論深表遺憾。

正在絕食抗議核污水排海的委員會顧問兼議員禹元植指斥，IAEA還未有核污水排海對周邊國家影響的調查就下達結論，是「自行其是的檢定，遷就日本的調查」。對於格羅西受訪時宣稱可以飲那些核污水和在那些水中游泳，禹元植反問道：「確實是那樣安全的話，在缺乏淡水的日本毋須排放核污水，直接拿來用作食水，或作農業、工業用水，不就可以了嗎？」

該黨促請押後排放並另覓辦法，或聯合世界衛生組織、國際海事組織等跨國的保健、環境機構成立監管組織，分析驗證排放核污水的長遠影響再議。

格羅西認為，福島核電站排放核污水掀起廣泛關切是「絕對合理」，他理解大家對相關計劃仍有憂慮，但重申IAEA的審查結果顯示，如果依程序執行，核污水排海計劃是「符合國際安全標準」。他指IAEA已在福島開設地區辦事處，重申該組織今後數十年將常駐日本，檢查日方是否切實按照計劃排污。

平壤斥IAEA遏朝核「雙重標準」

日本核污水排海計劃引起中國等鄰國擔憂。朝鮮昨日也以國土環境保護省名義發表聲明，狠批IAEA「無理」支持及協助日本排放，對人類生命、安全和生態環境造成致命的不良影響。它又拿IAEA遏制朝鮮核計劃相提並論，批評IAEA「不公正」、「雙重標準」。

（綜合報道）