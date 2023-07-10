涉買年輕男子鹹相 BBC男主持停職

英國文化大臣弗雷澤（Lucy Frazer）昨在Twitter說對這宗指控「深感憂慮」。BBC總裁戴維（Tim Davie）昨跟她緊急會談時，保證BBC正「迅速而謹慎」地調查，呼籲給予BBC查找事實和採取適當行動的空間。BBC隨後稱將盡快查明真相，公平嚴謹地處理事件。聲明證實，一名男性職員被停職；BBC隨時提供事件最新消息，採適當行動和積極跟進。

英國《太陽報》上周五率先報道，一名著名BBC主持人在3年間，向一名年輕男子支付合共3.5萬英鎊（逾35萬港元）買入色情相片。受害人的母親聲稱，該主持人也拍攝了穿內褲的相片，「準備好讓我的孩子為他表演」。她指兒子遇事之初僅17歲，並用所得金錢購買可卡因，3年間由「無憂無慮的小伙子」變為「幽靈似的隱君子」。

事主母：月前投訴後涉事者續亮相

受害人家長說，早在5月19日已向BBC投訴，惟見該主持繼續有亮相，故怒而轉往接觸《太陽報》。BBC確認5月得悉投訴，調查部門有「積極跟進」，上周四再收到「屬於不同類型」的新指控，目前就事件跟「外部有關當局」接觸。

BBC新聞報道事件時批評公司收到投訴後，「沒有適當處理調查」。《太陽報》發表報道後，多名星級BBC主持已開腔撇清關係。

（BBC/路透社）