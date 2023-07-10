北約再有印太領袖赴峰會 秘書長：仍為北美歐洲同盟

報道指今屆北約峰會議程包括加強海事、網絡安全等領域合作，以應對中國挑戰。北約領袖表示，中國宣稱控制作為每年數以萬億計美元全球貿易中轉站的南海、其正擴大的核武庫，以及加強網絡戰爭能力，目前已引起歐洲、北美和亞洲國家的憂慮。

中國外交部發言人汪文斌上月5日說，大部分亞洲國家「反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰、熱戰在亞洲重演」。

拜登今晤辛偉誠談烏戰

另外，美國總統拜登到立陶宛出席北約峰會前，周日晚飛抵英國，今與英國首相辛偉誠會面，路透社指二人將主要討論北約峰會和烏克蘭戰事。拜登亦會到溫莎堡拜訪英王查理斯三世，討論氣候問題。北約峰會後，拜登會轉往芬蘭會見北歐領袖。白宮國家安全顧問蘇利文形容，此行「將展示拜登在全球舞台的領導力」。

（華爾街日報/路透社）

（俄軍侵烏）