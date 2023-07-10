亞速營5指揮官返烏 俄斥違換俘協議 原應戰時續留土耳其 烏戰第500天隨澤連斯基歸國

澤連斯基在Telegram說帶同「我們的英雄回家」，5名前馬里烏波爾守軍指揮官會跟親人團聚。他未有解釋為何5人可以返國，但在之後於烏克蘭西部城市利沃夫舉行的儀式上，感謝土耳其總統埃爾多安協助5人獲釋，又承諾將餘下戰俘帶回國。影片顯示澤連斯基和他的幕僚長擁抱5人，然後一同登上飛機，而利沃夫有民眾歡迎他們回國。

獲釋的亞速營（Azov regiment）指揮官普羅科朋科（Denys Prokopenko）說，重返戰場前線是他與其他人返回烏克蘭的理由。亞速營副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）也稱會繼續做好本分，說：「我們是軍人。我們已宣誓。」

去年守馬里烏波爾鋼鐵廠3月

烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾在俄軍入侵初期已受攻擊與包圍，數以千計民眾喪生，烏方守軍在當地亞速鋼鐵廠內隧道及地堡死守3個月，直至去年5月烏克蘭政府指示他們投降為止。俄軍控制鋼鐵廠時，有約1000名士兵被帶到俄軍控制的地區，他們大部分來自亞速營。

同年9月俄方在土耳其斡旋下達成交換戰俘協議並釋放215人，包括5名亞速營指揮官，條件是該5人須留在土耳其直至戰事結束；烏克蘭當時釋放了55名俄國戰俘。

克宮質疑北約施壓安卡拉

克里姆林宮發言人佩斯科夫向俄羅斯新聞社（RIA）稱，無人知會囚犯獲釋一事，又指根據交換囚犯協議，這些指揮官會留在土耳其直至戰事結束。佩斯科夫稱放人決定是本周北約峰會舉行前，土耳其遭北約盟友施壓的結果。

在帶馬里烏波爾守軍指揮官回國前，烏方同日發布影片顯示，澤連斯基登上抗俄象徵的黑海蛇島獻花，並在社交平台發布影片讚揚烏克蘭的勇敢。他稱：「今天我們在永不會被佔領者征服的蛇島，就像整個烏克蘭一樣，因我們是勇敢者的國家。」這天是俄軍侵烏第500天，澤連斯基感謝這500天抵抗俄軍的烏軍。

烏戰逾9000平民死 包括500童

聯合國上周五（7日）表示，聯合國烏克蘭人權監察團統計，自俄軍去年2月24日侵烏以來，已造成逾9000名平民死亡，包括500名兒童，但估計實際死亡人數更高；烏克蘭內政部上周六稱東部頓涅茨克州重鎮萊曼（Lyman）受到俄軍火箭攻擊，最少8死13傷。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）