亞速營5指揮官返烏 俄斥違換俘協議 原應戰時續留土耳其 烏戰第500天隨澤連斯基歸國

【明報專訊】俄軍侵烏上周六（8日）滿500天，烏克蘭總統澤連斯基在當日結束土耳其訪問後，帶同5名在去年馬里烏波爾圍城戰死守到最後被俘的亞速營指揮官返回烏克蘭，形容這是「英雄回家」。這5名亞速營指揮官原按去年9月達成的交換戰俘協議被轉移至土耳其，本應逗留至戰事結束。俄羅斯不滿事前未獲知會，批評此舉違反換俘協議，質疑安卡拉是受北約盟友施壓。
澤連斯基在Telegram說帶同「我們的英雄回家」，5名前馬里烏波爾守軍指揮官會跟親人團聚。他未有解釋為何5人可以返國，但在之後於烏克蘭西部城市利沃夫舉行的儀式上，感謝土耳其總統埃爾多安協助5人獲釋，又承諾將餘下戰俘帶回國。影片顯示澤連斯基和他的幕僚長擁抱5人，然後一同登上飛機，而利沃夫有民眾歡迎他們回國。
獲釋的亞速營（Azov regiment）指揮官普羅科朋科（Denys Prokopenko）說，重返戰場前線是他與其他人返回烏克蘭的理由。亞速營副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）也稱會繼續做好本分，說：「我們是軍人。我們已宣誓。」
去年守馬里烏波爾鋼鐵廠3月
烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾在俄軍入侵初期已受攻擊與包圍，數以千計民眾喪生，烏方守軍在當地亞速鋼鐵廠內隧道及地堡死守3個月，直至去年5月烏克蘭政府指示他們投降為止。俄軍控制鋼鐵廠時，有約1000名士兵被帶到俄軍控制的地區，他們大部分來自亞速營。
同年9月俄方在土耳其斡旋下達成交換戰俘協議並釋放215人，包括5名亞速營指揮官，條件是該5人須留在土耳其直至戰事結束；烏克蘭當時釋放了55名俄國戰俘。
克宮質疑北約施壓安卡拉
克里姆林宮發言人佩斯科夫向俄羅斯新聞社（RIA）稱，無人知會囚犯獲釋一事，又指根據交換囚犯協議，這些指揮官會留在土耳其直至戰事結束。佩斯科夫稱放人決定是本周北約峰會舉行前，土耳其遭北約盟友施壓的結果。
在帶馬里烏波爾守軍指揮官回國前，烏方同日發布影片顯示，澤連斯基登上抗俄象徵的黑海蛇島獻花，並在社交平台發布影片讚揚烏克蘭的勇敢。他稱：「今天我們在永不會被佔領者征服的蛇島，就像整個烏克蘭一樣，因我們是勇敢者的國家。」這天是俄軍侵烏第500天，澤連斯基感謝這500天抵抗俄軍的烏軍。
烏戰逾9000平民死 包括500童
聯合國上周五（7日）表示，聯合國烏克蘭人權監察團統計，自俄軍去年2月24日侵烏以來，已造成逾9000名平民死亡，包括500名兒童，但估計實際死亡人數更高；烏克蘭內政部上周六稱東部頓涅茨克州重鎮萊曼（Lyman）受到俄軍火箭攻擊，最少8死13傷。