荷移民分歧「無法克服」 執政聯盟瓦解首相請辭

呂特（Mark Rutte）2010年10月開始執政，是荷蘭史上在位最長的首相。現屆是他領導的第4任政府，於去年1月成立，由呂特所屬自由民主人民黨（VVD），與「民主66」（D66）、基督教民主黨（CDA）和基督教聯盟（ChristenUnie）組成。儘管荷蘭的移民政策在歐盟諸國中已偏向嚴格，可是呂特政府抵受不了新崛起的自由黨（PVV）等右翼政黨要求收緊的壓力，近幾個月仍爭取執政盟友支持進一步限制，惹起盟友反感而令政府陷入危機。

訂移民家庭團聚條款談不攏

執政聯盟各黨之間談不攏的是如何制訂移民家庭團聚條款，以及是否將政治庇護分為兩類（一為臨時性質，提供予逃離衝突人士；另一為永久性質，提供予逃避迫害人士）。呂特提議每月戰爭難民家庭團聚人數上限為200，他們且須在荷蘭逗留至少兩年才能與境外子女團聚。惟基督教聯盟和民主66反對。呂特上周五晚宣布向國王請辭。他稱將領導看守政府，並繼續支持烏克蘭等工作。

荷蘭去年收到4.6萬多份庇護申請，較之前一年增加了三分之一；政府預計今年申請總數將達7萬餘份，打破2015年紀錄。不過，該國庇護設施去年已有人滿為患，出現飲用水不足以及衛生、醫療保健等問題，政府之後制定法律，迫使地方政府為新到埗庇護申請者提供住宿。

人蛇壓境 新興極右翼難抗

在人蛇大軍壓境下，反移民政黨持續向政府施壓，呂特3月省級選舉得出執政以來最差的上議院選舉結果，右翼民粹主義的農民-公民運動（BBB）成為院內最大政黨，並揚言拒跟政府合作。當地傳媒稱，農民黨已開始吸納VVD選民，呂特在移民問題採強硬立場，其一目的是力抗右翼挑戰。

《紐約時報》稱荷蘭執政聯盟瓦解的局面，印證移民是當今歐洲的棘手問題。隨着成千上萬人在這十年間從非洲、中東湧入歐盟尋求庇護，驅使選民傾向支持右翼和民族主義政黨。反對移民的極右翼政黨在歐盟27個成員國中日益受歡迎，因而掌權或成功促使中間派在移民和庇護政策上右傾。

（法新社/路透社/紐約時報）