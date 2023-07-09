拜登宣布銷毁最後一批化武庫存

禁化武組織：裁軍歷史性成功

根據美國參議院1997年確認的《化學武器公約》，美國和其他簽署國必須在今年9月30日前銷毁各自的化武庫存。美國肯塔基州藍草陸軍倉庫近日完成歷時4年約500噸致命化武庫存銷毀工作。拜登前日稱，過去30多年來，美國一直努力銷毁化武庫存，現終銷毁最後一批。OPCW表示，這是里程碑，意味「所有締約國申報的化學武器庫存都被核實為不可逆轉地銷毁」。

數十年來，美國一直儲存裝有芥子毒氣、VX和沙林神經毒劑及糜爛性毒劑的炮彈和火箭，其中1968年時庫存化武毒劑多達4萬噸。人們在一戰期間濫用化武，殺害了近10萬人，二戰時期，各國雖未大幅使用化武，但許多國家仍保留庫存，並在接下來的多年間進一步研發。1970年代以來，最為人所知的動用化武事件，是1980年代的兩伊戰爭期間，伊拉克對伊朗發動神經毒氣攻擊。敘利亞總統巴沙爾政府在內戰期間也被指動用化武。

（法新社/路透社）