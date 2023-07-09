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IAEA總幹事：福島報告專家不存歧見

【明報專訊】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西昨（8日）日表示，國際專家在編撰日本福島第一核電站排放核污水的最後綜合報告上，並沒有存在歧見。

格羅西（Rafael Grossi）昨天接受韓聯社專訪，被問及路透社指編撰評估報告的專家存在意見分歧時，他形容是「誤會」。他說：「沒有參與報告的專家來跟我說不同意報告內容。」他表示，這是IAEA的最後綜合報告，「明白可以講的是，這份報告遵從規則、標準編撰，內部沒有異議」。

格羅西在韓國逗留三天。他昨日先後會晤韓國外長朴振和韓國原子能安全委員會委員長劉國熙，向他們解說IAEA的評估報告內容。朴振表示，韓國政府的一直立場是，在國民健康安全為先的大原則下，以客觀而科學的觀點檢定核污水的安全，再以符合國際法與國際標準去處理，但為了檢定安全與穩定民心，還得請IAEA積極協助。他今晨將與韓國最大在野黨、反對排海計劃的共同民主黨代表會面。

格羅西首爾遇示威滯留機場2小時

格羅西等一行人上周五晚抵達首爾的金浦機場，隨即遇上反對核污水排海民眾的示威（圖），被迫滯留機場約兩小時，到昨凌晨零時50分左右才能返酒店。昨天在他們下榻的酒店外也有示威。格羅西回應稱，示威是「民主過程的一環」。

（朝鮮日報/韓聯社）

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