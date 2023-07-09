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法禁悼警暴死者遊行 遺屬斥火上澆油

【明報專訊】法國反警暴和種族歧視示威席捲全國，警方和法院恐社會秩序失控，禁制原定昨舉行的一場警暴死者周年紀念遊行。遺屬斥政府「火上澆油」。

2016年7月19日，24歲馬里與法國的混血青年特拉奥雷（Adama Traoré）在巴黎市郊瓦茲河畔博蒙，因檢查身分問題與警爭執，後來被捕和在警署疑被壓窒息死，事件曾觸發多晚示威，但相關警員未被檢控。遺屬擬於昨日舉辦第7年紀念遊行。惟警方擔心誘發公共安全和秩序風險制止，法院上周五也裁定支持禁制做法。

檢數噸煙花 防示威者趁國慶襲警

特拉奥雷的姊姊、種族公義社運人士阿薩（Assa Traore）批評「政府決定了要火上澆油」。主辦單位宣布改在巴黎舉行集會，指和平遊行對遺屬和捍衛平等、希望終結警察有罪不罰的人是「珍貴而有需要」，禁制只會加劇警民緊張。不過，巴黎警方昨晨拒批遊行，指活動沒有在3日前通知，且可能吸引激進分子衍生暴力行為。

馬賽、斯特拉斯堡等多市於昨天、今天仍有為日前另一北非裔17歲少年納赫勒（Nahel Merzouk）遭警擊斃而舉行的反警暴和種族歧視示威。內政部預計示威恐持續，加上周五是國慶，指示各地方政府打擊煙花、爆炸品的非法買賣和運輸，近日在巴黎等地已檢獲數噸煙花，防範示威者用以攻擊警察和殃及無辜。

（衛報/金融時報）

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