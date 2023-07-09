分析：美疫後產能追不上戰場需求 集束彈庫存多成選項

公眾耐性有限 美大選逼近隨時易主

「烏克蘭人正用完其彈藥。」拜登坦言批准供應集束彈是艱難決定，但以烏軍面臨「彈盡」來解釋。一名烏克蘭國會議員今春參與智庫活動回應傳媒提問時，坦言基輔在反攻期間可能每日用上7000至9000發彈藥，令美國與盟友的庫存面臨更大緊張。今年4月美國一個海軍座談會上，有軍事專家就提到，過去幾年的新冠疫情令美軍彈藥生產出現樽頸，在諸如155毫米口徑炮彈等火藥和雷達等先進儀器上，都無法及時生產和付運，俄軍侵烏戰事持續，令問題更加突顯。

華盛頓智庫保衛民主基金會（FDD）研究員羅布斯特（Ryan Brobst）向美聯社坦言，在這情况下，集束彈是具吸引力的選項，因為此舉有助烏克蘭以更少彈藥來摧毁更多目標，而且美軍在伊拉克戰爭後不再使用，故集束彈庫存充足。

「越界」反映戰爭決定性時刻將臨

《衛報》華盛頓分局局長史密斯（David Smith）分析指，白宮的論據其實很簡單：目標合理化手段。他解釋，烏克蘭正耗盡其傳統炮彈的可用供應，而華府的軍援資金也非無限量，美國公眾的耐性也不是無窮無盡，尤其是美國大選周期臨近，特朗普、德桑蒂斯或其他對烏克蘭不感熱情的共和黨人物有可能會入主白宮。

美國前防長兼前中情局長帕內塔向史密斯表示，俄羅斯確已使用集束彈並專門針對烏克蘭平民，烏軍總要想辦法應對這種不計人力成本的打法，而且俄羅斯據報有18萬人身處烏克蘭，在其控制的烏克蘭領土埋下大量地雷防禦，集束彈正是其一破解手段。帕內塔直言，拜登「越界」反映這場戰爭已去到某個時間點，拜登以至某程度上其盟友都正密切關注會否成為決定戰爭最終命運的時刻。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）