國防部稱啞彈率2.35% 惟戰場複雜遠超測試地形

國防部認含老舊彈藥 啞彈率14%

美國國防部次長卡爾稱將供烏的集束彈在1998年至2020年間曾測試過5次，結果屬於機密，但他對測試結果「有高度信心」。國防部發言人賴德指該款集束彈的啞彈率低至2.35%，《紐時》指這意味每發射兩枚集束彈的「母彈」，裏面3枚「子炸彈」未能即時引爆，散落在發射區內。報道指國防部聲明承認，供烏集束彈藥中含部分較老舊彈藥，其啞彈率達14%或以上。

據《紐時》報道，美國陸軍和海軍陸戰隊向來在亞利桑那州尤馬縣測試集束彈，其中即將供烏的M864型的最近一次實測是在2020年進行。問題是尤馬縣測試場是沒有植披、相對平坦的硬土區，這是引爆集束彈「子炸彈」的理想地形，實際戰場的地形則複雜得多。退休美國陸軍上校沃斯伯勒（Al Vosburgh）向《紐時》指出，M864型集束彈中小型炸彈的引爆索，專門設計為等到擊中裝甲車和碉堡等堅硬目標時才會爆開，但在真實衝突中，集束彈會在不同地形施放，當落在水面、沙地、泥地，以至耕地等柔軟表面，因此啞彈率可升至10%甚至更高。

沃斯伯勒認為，未來需要在烏克蘭平民返回受集束彈攻擊的家鄉前舉行大型教育活動，助其了解集束彈啞彈帶來的風險。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）