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美允供烏集束彈 俄警告更近世界大戰 拜登辯稱決定「非常艱難」 西方盟友迴避批評

【明報專訊】美國國防部上周五（7日）宣布，總統拜登已批准在關鍵時刻盡快向烏克蘭提供集束彈，預計會包含在近日將公布的8億美元（約62.4億港元）對烏軍援內。集束彈因容易導致平民死傷而被國際社會廣泛禁用，因此華府今次決定惹來不少抨擊，包括國際組織和民主黨議員。拜登辯稱決定「非常艱難」，但指烏軍彈藥正耗盡，集束彈將作為過渡期使用，直到美方生產更多155毫米口徑炮彈援烏。美國西方盟友都避免批評美國，俄羅斯則警告美國的決定使人類更接近世界大戰。

稱烏彈藥將盡 「非永久提供」

拜登前天接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時稱：「這（供烏集束彈）對我而言是非常艱難的決定。」他指俄烏戰爭是一場事關彈藥的戰爭，而烏軍的155毫米口徑炮彈正耗盡，美國所持也少，因此他最終接受國防部建議，在為烏克蘭生產更多155毫米炮彈的過渡期間，「非永久地」提供集束彈。白宮國家安全顧問蘇利文同日在白宮向記者表示，拜登政府承認如集束彈射出後未爆而成為啞彈，會對平民造成傷害風險，因此已盡量拖延向烏克蘭提供該種彈藥的決定。他稱，烏克蘭承諾不會把集束彈用於國外和盡量避開平民，但他承認這無法保證，「因戰場時刻都在轉移」。美國有法例禁止生產、使用、轉移啞彈率高於1%的集束彈。《華盛頓郵報》報道，這次援烏集束彈藥的啞彈率約為6%。負責制定政策的國防次長卡爾（Colin Kahl）在五角大樓記者會稱，拜登可基於國家安全理由運用總統權力取得豁免。

烏克蘭國防部長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）對美國的決定表示歡迎，稱有助重奪被佔領土地，他強調集束彈不會用於俄羅斯境內，並會記錄全部動用情况和向伙伴交換資訊。俄外交部昨稱，美國決定顯示「烏克蘭所謂反攻展示弱點」，駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）警告，美國挑釁程度「超出極限」，使人類更接近新的世界大戰。

英國首相辛偉誠稱，英國屬於「不鼓勵」使用集束彈的《集束彈藥公約》締約國之一。同是締約國的德國表明自己不會供烏集束彈，但對盟友美國的立場表示「理解」，政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）表示，肯定美方並非輕率看待提供該種彈藥的決定。北約秘書長斯托爾滕貝格迴避評論，稱供烏武器和軍需決定由成員國政府獨自作出。

38國際組織炮轟「如判平民死刑」

《國會山莊報》報道，有最少38個國際組織抨擊美國的決定。國際獨立人權組織「人性與包容」（HI）高級倡議顧問沙皮伊（Baptiste Chapuis）批評，美供烏集束彈有如「長期向平民判處死刑」，令目前仍未出生的人都將淪為受害者。拜登所屬民主黨也有部分議員反對。眾議院國防撥款小組委員會民主黨領袖麥科勒姆（Betty McCollum）批評有關決定「毫無需要且是可怕錯誤」，指使用集束彈後會引致悲傷、死亡，以及往後數代高昂的清除成本。

全球逾100個國家參與2008年的《集束彈藥公約》，承諾不生產、使用、轉移或儲存集束彈，但美俄烏三國都沒加入公約。人權觀察組織指，烏克蘭是現今仍使用集束彈的地方。有紀錄指俄軍在烏克蘭至少10州發射了數百枚集束彈，初步數據顯示去年2月至7月，集束彈攻擊在烏克蘭造成最少689名平民傷亡。烏軍亦最少兩度用過集束彈火箭。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

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