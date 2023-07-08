過來人稱韓側重懲罰 戒毒乏復康支援

現年48歲的崔晉默開設毒癮治療中心，每逢周六都會接待戒毒中的年輕人到中心參與聚會，傾談戒毒艱辛，並向他們報以同情鼓勵。崔晉默年少時開始濫用非處方咳藥水，後來轉而吸食大麻、冰毒等，成年後有15年間經常為毒品問題進出監獄。他及後覺悟並戒毒，還以過來人身分輔導其他隱君子。10年前，他運用籌集所得的經費開辦毒癮治療中心，免費提供戒毒協助和戒毒復康用居所，又聘用戒毒者提供輔助和照顧。

強制教育對戒毒幾乎無用

崔晉默認為，韓國毒品一大問題是側重懲罰，欠缺復康支援。日本1.26億人口約有90間戒毒康復中心，比例為每140萬人有1間；可是韓國5200萬人口只有6間，比例約為867萬比1。此外，韓國的初犯與再犯者通常被判緩刑及強制接受毒品教育30至40個小時，那對戒毒幾乎毫無作用。

社會不認同康復中心 資金難籌

他說：「整個機制需要適當的治療與復康，去協助成癮者重投社會展開新生活。」不過，他指社會不認為需要設立康復中心，使他不能取得政府資助，要轉而求助日本籌措資金。

（路透社/韓民族日報）

（環球經緯）