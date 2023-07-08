馬斯克威脅告Meta竊密開發Threads

被指聘可接觸商業機密Twitter前員工

Semafor周四公開Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）的律師斯皮羅（Alex Spiro）給朱克伯格（Mark Zuckerberg）的信，當中指控Meta「盜用Twitter的商業機密及其他知識產權」，又指Meta僱用了數十名「仍然可接觸Twitter商業秘密和其他高度機密信息」的Twitter前員工，並指派這些員工開發「Twitter山寨版」Threads。斯皮羅表示，「Twitter打算嚴格維護其知識產權，要求Meta立即採取措施，停止使用Twitter的任何商業機密或其他高度機密信息」。

馬斯克亦在Twitter發文寫道：「競爭是可以的，但作弊不行。」

用戶界面與Twitter極為相似的Threads被稱為「Twitter殺手」，雖然最初不接廣告，但一些廣告代理商的高層預計，由於Threads與Meta生態系統有着聯繫，如接廣告將比其他平台具有先天優勢。有分析師和投資者表示，其註冊用戶如果持續增加，令平台達到足夠規模，可能對廣告客戶變得很有吸引力。

（法新社/BBC/華爾街日報）