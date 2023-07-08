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NBC：美前官員與俄密會鋪墊俄烏和談

【明報專訊】美國全國廣播公司（NBC）周四（6日）報道，為鋪墊俄烏和談，一些美國前官員最近曾與俄羅斯官員和政府相關人士密會，其中一次是4月在紐約跟俄羅斯外長拉夫羅夫會談，而最少其中一名未有公開身分的美方代表更曾前往俄羅斯。事件在華府外交圈引起疑慮，拜登政府稱並沒有禁制相關密談。

NBC引述4名美國前官員和兩名現任官員透露，與拉夫羅夫見面的是美國前外交官、即將離任的智庫「外交關係委員會」（CFR）主席哈斯（Richard Haass），以及兩名曾任職白宮和國務院的CFR研究員。消息指他們的目標是在仍然可能時保持與俄羅斯的溝通渠道開放、探尋俄烏就終戰於未來談判、妥協和外交的空間。其中兩名消息人士稱，與拉夫羅夫會面的美方前官員事後曾向白宮國家安全委員會（NSC）作簡報。

NBC又報道，暫未清楚上述密談舉行得有多頻繁，又是否經統一籌備。兩名知情人士稱，美方代表還包括一些國防部前官員，包括具豐富處理北約事務經驗的前助理防長瑪麗．貝絲．朗（Mary Beth Long）。

拜登政府稱沒禁制相關密談

美國國務院一名發言人昨回應指，拜登政府未有禁制相關討論，另將繼續向烏克蘭供武，令其未來談判時可處於優勢地位。NSC發言人柯比在哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問中亦指明白宮知悉上述對俄非官方會談，但澄清未有鼓勵、發起或積極支持，並重申總統拜登立場：「討論關於烏克蘭的事情不能在沒有烏克蘭在場的情况下進行。」

（NBC/路透社）

（俄軍侵烏）

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