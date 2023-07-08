美擬供烏集束彈抗俄 人權組織反對 可無差別傷害平民惹爭議 多國禁用

烏克蘭總統澤連斯基曾向美國總統拜登施壓，希望獲供應集束彈。烏方說該武器最適合用來打擊用壕溝圍住的俄軍據點，以及克服兵力與火力的劣勢。《紐約時報》引述美國官員稱，現在很明顯要滿足戰場需要，就百分百需要這些武器。消息人士指國務卿布林肯等多名高級幕僚，上周都建議拜登提供集束彈，但國務院憂慮使用集束彈的人道問題，及擔心美國會跟盟友步調不一致，因拜登的親密盟友都簽署了禁用集束彈的《集束彈藥公約》。官員指拜登在國防部稱會向烏克蘭提供啞彈率僅約2%的「改良版」集束彈後改變主意。

組織警告違人道主義 構潛在戰爭罪

《紐約時報》指美國可能提供裝有「雙效改良型常規彈藥」（DPICM）集束彈的155毫米炮彈。有美國國防部官員上月表示，美軍相信集束彈會對烏克蘭有用，但是因為國會的限制及盟友的憂慮而未獲批准提供予烏克蘭。

美國目前庫存兩種主要的155毫米DPICM炮彈分別是有88枚小型炸彈的M483及77枚小型炸彈的M864。路透社周四引述美國國防部發言人稱，拜登政府正考慮向烏克蘭提供啞彈率低於2.35%的DPICM。

德防長表明不會供烏集束彈藥

集束彈在二戰期間首次投入應用，在半空會向大範圍釋放小型彈藥。然而集束彈的啞彈率是所有類別武器之中最高，而集束彈彈藥分佈範圍廣，往往在投射後很久才爆，未爆彈藥像地雷般遺留地上，可能會無差別地傷害平民。國際特赦危機應變小組的武器專家卡斯特納（Brian Castner）稱這違反國際人道主義法例，並構成潛在戰爭罪行。

基於有關風險，全球有逾100個國家簽署了2008年的《集束彈藥公約》，承諾不生產、使用、轉移或儲存集束彈，不過美俄烏三國都沒有加入公約；而條約通過以來全球99%集束彈庫存已被銷毀。人權觀察組織周四發表報告指烏克蘭及俄羅斯都曾在交戰中使用集束彈，呼籲烏俄兩國停止使用，亦促請美國不要提供集束彈。德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）昨日表示，不會向烏克蘭提供集束彈藥。

據2009年一項法例，美國禁止出口啞彈率高於1%的集束彈，法例涵蓋美國所有軍備庫存。拜登可豁免遵守禁令，一如前總統特朗普2021年1月亦曾批准出口集束彈技術到韓國。烏克蘭曾稱會審慎地使用集束彈，因為他們在自己的土地上作戰。

（紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）