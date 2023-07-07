歐盟擬立法減衣食浪費 盼食物浪費減三成 紡織業承擔處理廢棄衣履

歐盟估計成員國每年浪費近5900萬噸的食物，相當於每人有131公斤食物浪費，並意味約1320億歐元（約1.12萬億港元）損失。歐盟委員會前日提議對27個成員國推行具約束力目標，希望成員國到2030年將「餐廳、餐飲業及家庭」的食物浪費減少30%，各國自行制定措施實現此目標；委員會亦希望這時間成員國能夠將加工和製造食物時產生的廢物減少10%。

放眼2030年達標

歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）指出，在歐洲有逾3000萬人隔天就負擔不起一頓像樣的飯菜，且全球飢餓人口再次增加情况下，如此大規模浪費食物完全不可接受。

衣履亦是另一項造成大量棄置的產品。歐盟委員會數據指出，歐盟國家平均每人每年丟棄相當於12公斤的衣服及鞋，逾四分之三都會被燒毁或送到堆填區。

歐盟委員會提出，向歐盟消費者售賣產品的公司，要負責支付任何舊紡織品處理費用，金額視乎處理量而定。《金融時報》引述歐盟官員報道，歐盟委員會估計紡織業或要就廢棄衣物支付的費用相當每件T恤約0.12歐元（約1港元），具體費用視乎產品種類及處理方式而定。

「快時尚」時裝成本增

歐盟環境專員辛克維修斯（Virginijus Sinkevicius）稱不可阻止人們購買新產品，但要確保產品生命周期結束時找到比焚燒或扔到非洲更好的處理方式。代表零售和批發貿易的歐洲組織EuroCommerce稱支持建議，但希望規則實施時能夠在全部27個成員國之間統一，並指企業都希望銷售更具可持續性的產品，但因缺乏回收基建設施而受阻。

歐洲最大的環境公民組織網絡「歐洲環境組織」（EEB）表示，對食物浪費問題設定新目標是「朝正確方向邁出的一步」，但認為目標仍然訂得太低，指應制定並實現從農場到餐廳整個供應鏈食物浪費減少50%的目標。EEB亦歡迎歐盟委員會的舊紡織品處理收費計劃，但對於委員會未在提案加入避免紡織物廢棄、收集、再利用和回收的目標感遺憾。

（法新社/金融時報/EEB）