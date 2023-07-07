明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

法休班軍人涉混入示威毆「暴徒」

【明報專訊】法國巴黎市郊17歲北非裔少年遭警截查被射殺，上周引發全國騷亂。法國傳媒報道，西部城市洛里昂一班蒙面休班海軍陸戰隊員在示威期間充當「反暴徒者」，拘捕及毆打懷疑騷亂者，國防部周三表示正調查事件。

法國《電訊報》刊登多張相片，顯示一批蒙面和穿著連帽衣的「反暴徒者」，上周五晚（6月30日）在洛里昂拘捕及毆打疑似騷亂者。該報日前引述一名警官表示，警方最初允許「反暴徒者」介入騷亂，「因為對我們有幫助」，但後來意識到他們似乎下手有點太重。該報引述一名目者稱，這些人自稱是「愛國者」。《法蘭西西部報》採訪了一名25歲男子，他自稱是法國武裝部隊成員，與約30名同事一起介入反暴亂行動以支持警方，為了「不讓國家被燒毁」。

男子疑遭警膠彈擊中亡

洛里昂是法國主要軍事基地所在，國防部周三表示，位於該市的法國海軍陸戰突擊隊（Forfusco）已就疑有休班海軍介入「平亂」調查，在未有結果前，不會進一步評論。Forfusco由海軍陸戰隊步兵和特種部隊組成。

法警上周遏止騷亂手法亦惹爭議，當局周三表示，正調查一名男子上周在馬賽市被警方橡膠子彈擊中後身亡事件。檢察官稱這名駕滑板車的27歲男子在騷亂期間倒下失去知覺，其後被發現死亡，相信是因胸部遭「劇烈撞擊」後心臟病發，他胸部中彈情况與警方使用被稱為「閃光球彈」（flashball）橡膠子彈一致。

（法新社）

上 / 下一篇新聞