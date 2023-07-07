法休班軍人涉混入示威毆「暴徒」

法國《電訊報》刊登多張相片，顯示一批蒙面和穿著連帽衣的「反暴徒者」，上周五晚（6月30日）在洛里昂拘捕及毆打疑似騷亂者。該報日前引述一名警官表示，警方最初允許「反暴徒者」介入騷亂，「因為對我們有幫助」，但後來意識到他們似乎下手有點太重。該報引述一名目者稱，這些人自稱是「愛國者」。《法蘭西西部報》採訪了一名25歲男子，他自稱是法國武裝部隊成員，與約30名同事一起介入反暴亂行動以支持警方，為了「不讓國家被燒毁」。

男子疑遭警膠彈擊中亡

洛里昂是法國主要軍事基地所在，國防部周三表示，位於該市的法國海軍陸戰突擊隊（Forfusco）已就疑有休班海軍介入「平亂」調查，在未有結果前，不會進一步評論。Forfusco由海軍陸戰隊步兵和特種部隊組成。

法警上周遏止騷亂手法亦惹爭議，當局周三表示，正調查一名男子上周在馬賽市被警方橡膠子彈擊中後身亡事件。檢察官稱這名駕滑板車的27歲男子在騷亂期間倒下失去知覺，其後被發現死亡，相信是因胸部遭「劇烈撞擊」後心臟病發，他胸部中彈情况與警方使用被稱為「閃光球彈」（flashball）橡膠子彈一致。

（法新社）