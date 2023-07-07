白俄總統：瓦格納首腦返俄 行動自由

「普京不會殲滅他」

盧卡申科昨稱，普里戈任目前在聖彼得堡，可能已轉到莫斯科。他談到普里戈任與普京間的關係時說：「普京比我更了解普里戈任，你認為普京報復心很強，明天就會殺死他（普里戈任）？不，那是不能的。」他說普里戈任目前行動「絕對自由」。

儘管克里姆林宮曾表示，可讓參與兵變的瓦格納僱傭兵前往白俄，但普里戈任昨表示，瓦格納部隊還未在白俄設立基地，讓他們轉移到白俄的問題尚未解決，稱這取決於俄羅斯和瓦格納的決定，「他們是否會到白俄，人數多少，我們不久將來會弄清」。

俄羅斯傳媒Fontanka報道，俄羅斯當局已將此前搜查中扣押的100億盧布（約10.5億港元）現金、數十萬美元現金及5條黃金，全部歸還給普里戈任，他的司機周日（2日）獲授權取回這批財物。普里戈任此前表示，這筆現金原用來支付瓦格納部隊酬金和賠償。報道還稱，普里戈津任周日在莫斯科參加了一個閉門會議。

俄羅斯國營電視台一個節目周三播出執法人員上月25日搜查普里戈任位於聖彼得堡的辦公室及其豪宅畫面，顯示普里戈任辦公室內有多個裝滿大面額盧布的箱子，豪宅內有一綑綑的美元現金， 還藏有許多武器、衣櫃內有多頂假髮，還有幾本寫了普里戈任的名字但不同人照片的護照。

澤連斯基：外國軍援慢延誤反攻

此外，烏克蘭總統澤連斯基周三在美國有線電視新聞網絡（CNN）播出的專訪中表示，外國軍援烏克蘭的武器交付速度慢，延誤基輔的反攻計劃，也讓俄軍有更多時間設置地雷並加強防禦。 他在訪問中再次呼籲西方提供例如F-16戰機和長程導彈等先進武器。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）