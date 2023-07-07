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Meta推「Twitter殺手」 私隱疑慮未解 Threads數小時吸引逾千萬註冊 歐盟國暫未上架

【明報專訊】Meta行政總裁朱克伯格在美國時間周三（5日）推出被稱為「Twitter殺手」的應用程式Threads，直接挑戰Twitter，短短數小時內吸引逾千萬人次註冊。全球首富馬斯克入主Twitter後作出一系列混亂決策後，給予多年來一直試圖挑戰Twitter的朱克伯格擊倒對手的大好機會。不過，由於不確定是否符合歐盟有關數據私隱的法規，Threads暫時未在當地上架。

Threads已於100個國家或地區的蘋果和Android應用程式商店上架。Threads被介紹為Meta旗下圖片及影片分享平台Instagram（Ig）的衍生產品，有人形容為「文字版Ig」。與Twitter相似，該應用程式可讓用戶點讚、轉發和回覆短文本帖子。帖子最多可以包含500個字符，並包括連結、照片和長達5分鐘的片段。

儘管Threads是獨立應用程式，但用戶可使用Ig的用户名稱和密碼登入Threads並關注相同帳戶，意味Ig逾20億每月活躍用戶可輕易轉換為Threads帳戶。

帖子最長500字符 可Ig「過戶」

朱克伯格（Mark Zuckerberg）在該應用程式首個帖文寫道：「我們開始吧。歡迎來到Threads。」旁邊還附有一個「火燄」表情符號。他表示，該應用程式推出後的7小時內吸引逾1000萬人次註冊。他寫道：「這可能需要一些時間，但我認為應該有一個擁有10億以上用戶的公共對話應用程式。Twitter有機會做到這一點，但尚未成功。希望我們能做到。」

然後他轉到Twitter，發布一張蜘蛛俠與蜘蛛俠對決的漫畫，似乎是在暗示Threads與Twitter之間的相似之處，亦挖苦他與馬斯克之間的競爭。這是他事隔11年再次在Twitter發帖。

去年10月，馬斯克（Elon Musk）收購Twitter，但其價值在大幅裁員和內容審查爭議聲中暴跌。朱克伯格趁Twitter「內亂」推出Threads，希望這款產品能成為名人、公司和政治人物的首選平台。AJ Bell投資公司財務分析主管休森（Danni Hewson）說：「投資者不禁對Meta真的擁有一個『Twitter殺手』感到有些興奮。」Insider Intelligence分析師恩貝里（Jasmine Engberg）表示，Threads只需要四分之一的Ig每月活躍用戶，「就能像Twitter一樣大」。

歐盟《數碼市場法案》擋路

不過，Threads暫未在歐盟（以總收入計Meta第二大市場）上架。知情人士透露，處理個人資料方面備受批評的Meta，對歐盟的《數碼市場法案》（DMA）表示擔憂，該法其中一項規定是限制平台在產品之間轉移用戶數據，這可能是Threads和Ig之間的情况。

（法新社/路透社/彭博社/金融時報）

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