白宮西翼檢可卡因 保守派歸咎拜登子

暗示亨特拜登曾置身有嫌疑

《紐約時報》周二（4日）引述消息人士報道，特勤局人員當晚6時左右發現粉末，白宮部分建築一度封鎖以作調查，部分人員疏散。美聯社周二則引述兩人消息人士指粉末是在導賞團可參觀的地區。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）未有證實或否認粉末為可卡因的初步調查，只表示粉末是在白宮西翼的工作區被發現，當局正對粉末作進一步測試，並調查它是如何被帶入白宮。

拜登一家在特勤局發現粉末時正身處大衛營，但其兒子亨特上周五與拜登一同前往大衛營前曾在白宮。親前總統特朗普的共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）周二在Twitter稱當局從未在特朗普入主時的白宮發現可卡因，指拜登一家不適合住在白宮。Twitter上有20萬追隨者、網名為Travis的保守派記者周一貼文稱：「白宮被發現有可卡因，亨特現居住在白宮。聯邦調查局（FBI）不知道它屬於誰。有人想幫助他們嗎？」

（紐約時報/華盛頓郵報/每日郵報）