白宮西翼檢可卡因 保守派歸咎拜登子

【明報專訊】美國特勤局人員周日（2日）晚在白宮西翼發現小量白色粉末，經初步檢驗顯示粉末為可卡因，來源未明。發現粉末時總統拜登一家正在馬里蘭州的大衛營，但有保守派評論試圖將事件跟備受醜聞困擾的拜登之子亨特扯上關係。
暗示亨特拜登曾置身有嫌疑
《紐約時報》周二（4日）引述消息人士報道，特勤局人員當晚6時左右發現粉末，白宮部分建築一度封鎖以作調查，部分人員疏散。美聯社周二則引述兩人消息人士指粉末是在導賞團可參觀的地區。
特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）未有證實或否認粉末為可卡因的初步調查，只表示粉末是在白宮西翼的工作區被發現，當局正對粉末作進一步測試，並調查它是如何被帶入白宮。
拜登一家在特勤局發現粉末時正身處大衛營，但其兒子亨特上周五與拜登一同前往大衛營前曾在白宮。親前總統特朗普的共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）周二在Twitter稱當局從未在特朗普入主時的白宮發現可卡因，指拜登一家不適合住在白宮。Twitter上有20萬追隨者、網名為Travis的保守派記者周一貼文稱：「白宮被發現有可卡因，亨特現居住在白宮。聯邦調查局（FBI）不知道它屬於誰。有人想幫助他們嗎？」