英：俄在烏戰力損半 俄稱全殲供烏豹型坦克

烏軍展開反攻已一個月，但難以突破俄軍的重兵防守，令西方盟友對烏軍能迅速突破的期望落空。報道稱，拉達金在國會聽證會表示，俄軍的地雷區密度較預期強，烏方缺乏空中掩護，且並非所有裝備都是烏方所期望得到，都令反攻變得複雜，要烏軍遵守特定時間表不公平。他說，俄軍戰力已損失近半，去年發射了1000萬發炮彈，又損失2500輛坦克，其消耗遠高於俄羅斯每年產能。

FT：習警告普京勿用核武 克宮駁斥內容

另一方面，《金融時報》昨引述中國及西方官員報道，中國國家主席習近平今年3月訪問莫斯科時，曾面對面向俄總統普京表示別在烏克蘭使用核武，報道指此後中國官員私下對外邀功稱成功游說普京放棄威脅對烏使用核武。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨回應，指中俄雙方當時就會談內容發表相當詳細的聲明，及後採納的文件亦明確說明會談本質，有很多資訊，「其餘的都是虛構」。中國外交部昨未有回應《金融時報》查詢。

（金融時報/阿拉伯衛星電視台）

（俄軍侵烏）