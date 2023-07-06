以軍撤出杰寧 總理警告非「單次行動」

以指巴人武裝匿清真寺 地道藏軍火

以軍稱，今次「反恐行動」重點是打破武裝組織把杰寧難民營視為庇護所的做法，並充公他們的武器。武裝分子已在難民營內設置障礙物和觀測站，應對以軍來襲。以軍周二指摘巴人武裝分子將難民營內一座清真寺變成「堅固」藏身處，寺內有兩個相連的地道口，並在洞內發現炸藥、武器和其他軍事裝備。以軍稱，他們已銷毁這些武器，並使地道無法使用，行動拘捕了30人。

經過兩天軍事行動後，以軍周二晚開始撤兵，昨宣布已全面撤出杰寧。難民營仍斷水斷電，在衝突期間被迫離開營地的居民，周二晚在以軍離開後陸續返回漆黑的街道，利用手機的燈光檢查周遭破壞情况。對於周二一名自來西岸的巴人在以色列特拉維夫駕車撞人及用刀施襲，導致7人受傷，內塔尼亞胡說：「任何人以為這樣的襲擊會阻止我們繼續反恐，那就大錯特錯。」他又稱，這刻以軍在杰寧任務雖完成，但警告「我們在杰寧廣泛行動不是一次性的。」

以軍撤離後數小時，加沙巴人武裝分子向以色列發射5枚火箭炮，全部被以色列攔截。以軍昨隨即空襲加沙報復，聲稱擊中武裝組織哈馬斯的軍事用地。

（法新社/路透社/以色列時報/BBC）