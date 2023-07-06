科企不合作AI助散播 打擊假資訊增挑戰

馬斯克入主Twitter 抗拒歐盟監管

美國國務院全球接觸中心特使魯賓（James Rubin）上月告訴美國之音，美國正與盟國合作，偵測並打擊世界各地違反「信息空間可靠性」的行為。為了打擊俄羅斯的虛假資訊，華盛頓已經簽署諒解備忘錄，與北馬其頓合作打擊資訊操縱。美國還表示有意與保加利亞和斯洛伐克等其他國家合作。

不過，魯賓坦言擔心那些散播謊言、虛假資訊、操縱資訊的國家，使用AI立即能把資訊譯成百種語言。這種能力以往通常需要成百上千的人才能完成。有了AI工具，對手可能會使用這個工具立即作翻譯，增加打擊假資訊的難度。

歐盟2018年首度推出對抗虛假資訊的行為守則，去年更新強化版本以來，簽署企業從34家增加到如今的44家，包括Meta、TikTok、Google、Microsoft和Twitch。

不過馬斯克入主Twitter後對歐盟監管頗多不耐，今年5月下旬已通知歐盟，不會簽署行為守則。歐盟委員會主管價值觀和透明度的副主席堯羅娃（Věra Jourová）批評Twitter做了錯誤決定，「選擇了對抗」。

削「打假」團隊 恐進一步削公眾信任

打擊社交平台虛假資訊的另一阻力來自社交媒體本身。YouTube及其他社交媒體平台2016年美國總統大選後大力打擊虛假資訊，僱用了政策專家和內容審核員，並投資更多技術以對抗虛假資訊的傳播。然而，近期社交媒體巨頭紛紛裁員，不再視打擊網絡虛假資訊為優先要務，對抗虛假和誤導資訊的團隊首當其衝。專家擔心，這將進一步削弱公眾對網絡資訊的信任。

(美國之音/Euronews/紐約時報/國會山莊報)