美法官禁政府為審查接觸社交平台 指監管帖文恐違第一修正案 保守派視為勝利

路易斯安那州和密蘇里州的共和黨籍總檢察長興訟，指控聯邦政府官員鼓勵社交媒體公司處理政府擔心會導致疫苗猶豫或顛覆選舉結果的帖子時做得太過分，培育出一個龐大的 「聯邦審查企業」。訴訟稱，美國政府向社交媒體平台施壓，要求平台清除關於新冠衛生政策、新冠疫情源頭、拜登兒子亨特手提電腦事件、選舉安全和其他有爭議話題的「不受歡迎」觀點。

政府仍可通報威脅國安或誤導選民內容

特朗普任總統時委任的路易斯安那西區聯邦地區法院法官道蒂（Terry Doughty）周二頒下初步禁制令，限制拜登政府一些高級官員和機構與社交媒體公司會面和溝通以審查其內容。禁制令適用於一系列政府機構，如聯邦調查局、國務院、司法部，以及包括疾病控制及預防中心在內的衛生機構。禁制令還適用於幾名官員，如白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）、國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）。不過，道蒂表示，政府機構仍可向社交平台通報涉及犯罪活動、國家安全和公共安全威脅的帖子，或者有關投票要求和程序的誤導選民內容。

指政府似扮演奧威爾「真理部」角色

道蒂在155頁裁決中寫道，根據美國憲法第一修正案的言論自由條款，衛生與公眾服務部和聯邦調查局等政府機構不得「出於以任何方式敦促、鼓勵、施壓或誘導移除、刪除、壓制或減少包含受保護的言論自由內容的目的」而與社交媒體公司溝通，他指拜登政府卻「似乎扮演了類似奧威爾筆下『真理部』的角色」。

白宮官員表示，司法部正在研究禁制令並將評估政府的選項。《華爾街日報》報道，司法部可能提出上訴。

興訟的密蘇里州前總檢察長施密特（Eric Schmitt）在Twitter稱禁制令代表言論自由的勝利，路易斯安那州總檢察長蘭德里（Jeff Landry）則表示禁制令將防止拜登政府在社交媒體「審查普通美國人的核心政治言論」。裁決亦被視為共和黨的勝利，他們經常指控像facebook、Twitter、YouTube的社交平台不合比例地刪除右派內容，有時還與政府合作。

禁制令可能對憲法第一修正案產生重大影響，被視為網絡言論界限激烈法律鬥爭中一個重要發展。有參與此案的律師稱，從未有聯邦法官對聯邦政府與網絡平台溝通方式設置如此全面限制。

專家：審核政策交流不能簡化為違憲

有法律專家批評裁決。哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所所長賈弗（Jameel Jaffer）表示，不能簡單將政府與社交平台就內容審核政策交流視為違反第一修正案。他認為當局須在揭露虛假信息與走向審查或限制言論自由之間取得平衡。

（路透社/紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報）