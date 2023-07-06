塔利班下令關閉全國美容院 打壓婦權升級

勸善懲惡部發言人穆哈加（Mohammad Sadeq Akif Muhajir）周二不願說明政府為何下這道命令，只說在美容院結業後就會解釋。根據法新社取得的法令副本，它是「基於最高領袖（阿洪扎達）的口頭指示」。

美容院經理慨嘆生於阿富汗

喀布爾市一名美容院經理說：「我想，如果這個社會根本不存在女性就好了……我是要說，我希望自己沒有存在過，希望我們不是生在阿富汗。」另一名美容院工作人員說：「過去，女人們（在這裏）談天說地、聊八卦。這裏沒有打鬥，沒有吵鬧……當我們在這裏看到一些快樂、生動的面孔時，自己也感到精神煥發。美容院具有非常重要的功能，這個地方讓我們感覺很自在舒適。」一名美容院經理稱，她僱用了25名女員工，她們都是家裏的經濟支柱，如今「她們都心碎了」。

塔利班2021年8月重新掌權後，禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場和健身房，並命令她們在公共場所要用衣物將自己包覆起來，她們也被禁在聯合國或非牟利組織工作。聯合國阿富汗人權問題特別報告員貝內特（Richard Bennett）上周發表報告，稱阿富汗婦女權益是「全球最差之一」。

（法新社）