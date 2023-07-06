明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

全球均溫連續兩天新高 聯國警告陸續有來 促各國應對厄爾尼諾

【明報專訊】美國一項數據顯示，周一（3日）全球平均氣溫達到17.01℃，是全球有紀錄以來最熱的一天，翌日更達到17.18℃，連續兩日創新高。聯合國周二警告各國要為厄爾尼諾現象的影響做好準備，指這種引發全球升溫的氣候現象很可能持續到今年底。

南極洲測8.7℃ 破7月高溫紀錄

最近北半球多處受熱浪襲擊，包括美國南部、中東、南亞和東南亞，中國部分地區氣溫超過35℃，北非氣溫更直逼50℃。即使是目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫。烏克蘭在南極洲阿根廷群島（Argentine Islands）的沃納德斯基站（Vernadsky Research Base）最近測得8.7℃，打破7月高溫紀錄。

美國國家環境預測中心（National Centers for Environmental Prediction）的數據顯示，周一的有紀錄以來最高溫，較舊紀錄、2016年8月的16.92℃高0.09℃，是自1979年有準確全球衛星測量數據以來全球最高溫的一天。BBC報道，專家相信這也是自19世紀末全球開始廣泛以儀器測溫以來最熱的一天。這項紀錄只維持了一天，到周二全球平均氣溫再升至17.18℃。

英國倫敦大學帝國學院（Imperial College London）格蘭瑟姆氣候變化和環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）科學家奧托（Friederike Otto）周一表示：「這不是我們應該慶祝的里程碑。這是對人類和生態系統宣判的死刑。」美國研究組織伯克萊地球（Berkeley Earth）研究科學家豪斯法勒（Zeke Hausfather）說：「不幸的是，這相信只是今年創下一連串新紀錄中的第一個，因為（二氧化碳）和溫室氣體排放增加，加上厄爾尼諾現象加劇，將氣溫推向新高。」他的說法不幸言中。

上次紀錄屬2016年嚴重厄爾尼諾時期

地球對上一次高溫紀錄在2016年，即上一次嚴重厄爾尼諾（El Niño）時期。厄爾尼諾現象通常與全球氣溫升高有關，可能導致一些地方乾旱、一些地方降下大雨。這種現象平均每2年到7年發生一次，通常持續9到12個月。聯合國世界氣象組織（WMO）周二表示，根據海洋和大氣觀測顯示，熱帶太平洋地區7年來首次出現形成厄爾尼諾現象的條件，預計至少是中等強度，將會引發全球氣溫飈升及極端天氣更頻繁出現，警告各國要做好準備。

（路透社/衛報/BBC/ABC/中央社）

相關字詞﹕高溫 高溫天氣 熱浪 高溫紀錄 厄爾尼諾 全球暖化 溫室效應

上 / 下一篇新聞