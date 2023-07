全球均溫連續兩天新高 聯國警告陸續有來 促各國應對厄爾尼諾

南極洲測8.7℃ 破7月高溫紀錄

最近北半球多處受熱浪襲擊,包括美國南部、中東、南亞和東南亞,中國部分地區氣溫超過35℃,北非氣溫更直逼50℃。即使是目前正值冬季的南極洲也出現異常高溫。烏克蘭在南極洲阿根廷群島(Argentine Islands)的沃納德斯基站(Vernadsky Research Base)最近測得8.7℃,打破7月高溫紀錄。

美國國家環境預測中心(National Centers for Environmental Prediction)的數據顯示,周一的有紀錄以來最高溫,較舊紀錄、2016年8月的16.92℃高0.09℃,是自1979年有準確全球衛星測量數據以來全球最高溫的一天。BBC報道,專家相信這也是自19世紀末全球開始廣泛以儀器測溫以來最熱的一天。這項紀錄只維持了一天,到周二全球平均氣溫再升至17.18℃。

英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)格蘭瑟姆氣候變化和環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)科學家奧托(Friederike Otto)周一表示:「這不是我們應該慶祝的里程碑。這是對人類和生態系統宣判的死刑。」美國研究組織伯克萊地球(Berkeley Earth)研究科學家豪斯法勒(Zeke Hausfather)說:「不幸的是,這相信只是今年創下一連串新紀錄中的第一個,因為(二氧化碳)和溫室氣體排放增加,加上厄爾尼諾現象加劇,將氣溫推向新高。」他的說法不幸言中。

上次紀錄屬2016年嚴重厄爾尼諾時期

地球對上一次高溫紀錄在2016年,即上一次嚴重厄爾尼諾(El Niño)時期。厄爾尼諾現象通常與全球氣溫升高有關,可能導致一些地方乾旱、一些地方降下大雨。這種現象平均每2年到7年發生一次,通常持續9到12個月。聯合國世界氣象組織(WMO)周二表示,根據海洋和大氣觀測顯示,熱帶太平洋地區7年來首次出現形成厄爾尼諾現象的條件,預計至少是中等強度,將會引發全球氣溫飈升及極端天氣更頻繁出現,警告各國要做好準備。

