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東南亞熱旱 糧糖供應受衝擊 危機料以年計 泰令農民「連作」省水

【明報專訊】亞洲多國近月持續受熱浪和旱情夾擊，其中東南亞和南亞成為重災區。被視為「東南亞糧倉」的泰國缺水情况嚴重，影響農作物種植，再加上預計厄爾尼諾現象重臨，或會影響全球大米和糖供應和推高通脹，當局已為旱情可能持續幾年而準備應變計劃。旅遊勝地蘇梅島近期亦爆水荒，政府呼籲居民減少用水共渡時艱。區內另一產米大國越南同樣受災。

泰米產量料跌6% 糖跌兩成

泰國今年以來全國降雨量較去年同期少28%，加上厄爾尼諾現象影響，預計未來兩年雨量會進一步減少，明年初預計將出現廣泛旱情。在旱情持續下，當地大米、糖和橡膠等產物的產量都受打擊。總部位於曼谷的開泰研究中心估計，泰國今年大米產量下跌6%至約2500萬噸。蔗糖方面，路透社引述報告預計產量會由2022/23年的約9400萬噸跌至2023/24年的約7400萬噸，跌約21%。業界預計減產會影響全球供應，令現時本已在約10年高位徘徊的糖價進一步被推高。

在農作物產量減少下，蔬果價格將會上升，動物飼料產量減少亦會導致價格提高，變相拉高肉價，進一步帶動通脹上升。對上一次厄爾尼諾現象出現時，全球通脹率上升，打擊巴西、印尼和澳洲等國的經濟。不過，野村分析員帕拉庫爾斯（Euben Paracuelles）指出，由於泰國只有一半農產品在國內消耗，再加上政府長期補貼和控制物價，因此擁有不俗的抗通脹能力，厄爾尼諾現象對泰國的通脹影響，將不及對經濟增長的影響。如果厄爾尼諾情况嚴重，今年將會令泰國GDP增長減少0.2個百分點。泰國央行早前預計全年經濟增長為3.6%。

為了應對危機，泰國政府已要求農民「連作」（single crop，即同一田地每年種植相同作物）以節省用水，此外農業部亦要求農民在非造季節暫停種米，以便將水用作灌溉其他農作物，和留給工業及旅遊業使用。首相巴育亦已下令國營電力局和自然水資源辦公室訂立應變方案「保水」。

越南米農改凌晨傍晚開工

另一產米大國越南同樣受災。越南今年咖啡豆產量預計將下跌達20%，大米也受影響，越南米價升至約兩年高位。法新社周一報道，有米農因天氣太熱，難以在大白天下工作，要改在下午4至9時和上午3至9時工作。

蘇梅島爆水荒 頻頻制水

旱情影響農作物之餘也影響旅遊。泰國著名旅遊勝地蘇梅島在旱情和遊客回歸下，近月出現水荒，島上水庫存水只夠用30天，有居民表示過去3個月每周只有一至兩天供水，甚至整周停水。蘇梅島旅遊協會主席叻差蓬（Ratchaporn Poolsawadee）說，當地商家未能從旅遊業復蘇中得益，因為很多利潤都要用來買水，而問題是有錢也未必買得到。當地政府呼籲民眾節約用水共渡時艱，期望再過兩個月雨季重臨情况會有改善。

（彭博社/金融時報/日經亞洲/路透社）

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