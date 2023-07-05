烏指俄擬炸核電站 莫斯科批嫁禍

烏情報指俄方人員撤離扎波羅熱

烏克蘭軍事情報部門上周五（6月30日）發聲明表示，俄羅斯佔領部隊正逐步撤離扎波羅熱核電站，首批包括3名俄羅斯國有原子能公司Rosatom職員，他們收到指示要於7月5日前轉往俄方佔領的克里米亞，已於上周五離開，而留守者被指示「發生任何緊急情况時要指摘烏克蘭」。聲明還說，衛星圖片顯示核電站及其鄰近埃湼爾戈達爾鎮（Enerhodar）的軍事巡邏數量正逐漸減少。已逃離該鎮的鎮長奧爾洛夫（Dmytro Orlov）周日也表示Rosatom約100名職員、多名通敵烏克蘭人已於周日離開核電站。烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）上月20日稱，俄羅斯將裝有炸藥的車輛運到該核電站6個反應堆中的4個，準備好策劃核災，他還謂最有可能被炸毁的是人工冷卻水池。

烏克蘭總統澤連斯基上周六受訪說：「這是嚴重威脅。俄羅斯在技術上準備引發該核電站一次爆炸，那可能會導致釋出危險物質入空氣中。我們在與伙伴商討，好讓人人都曉得俄羅斯為何要這樣做，對俄羅斯施加政治壓力，使之不敢輕舉妄動。」

烏克蘭近兩周都在訓練指導鄰近扎波羅熱州地區以至基輔等地居民應對可能的核子襲擊。國家應急服務部門上周四在扎波羅熱州舉行核災演習。不過，奧爾洛夫指出埃湼爾戈達爾仍有約6000名拒跟俄方締約的核電站原工人，但市內沒有可躲避輻射的設施。在鄰近核電站地區生活的居民亦反映他們經常談論核泄漏攻擊警告，可是「人人話離開，但我們應該去哪兒？誰又真正接納我們呢？」

（Politico/基輔獨立報/基輔郵報/紐約時報）

（俄軍侵烏）