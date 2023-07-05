以軍「反恐」襲難民營 巴斥戰爭罪 最少10死百傷3000人逃離 世衛指摘以方阻救援

【明報專訊】以色列軍隊周一以反恐名義對西岸發動20年來最大規模軍事行動，派出約千名士兵和無人機突襲巴勒斯坦自治政府控制的西岸北部城市杰寧及當地武裝組織據點的難民營，行動昨天（4日）仍持續，已造成最少10名巴人死亡，約100人受傷。以軍已切斷難民營的水電，營內約3000人被迫逃離家園，世界衛生組織（WHO）指摘以軍阻撓救護人員進入難民營治療傷者。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯斥責以軍行動是戰爭罪行，宣布停止與以色列的所有接觸和會晤，聯合國敦促以色列必須尊重國際人道法。
MSF：推土機毁路 救護員空襲下前行
以色列表示，杰寧難民營是「恐怖主義庇護所」，稱今次行動是要剷除獲伊朗支援的巴人武裝派系，斥他們是近期槍擊和炸彈襲擊事件激增的黑手。以軍與武裝分子杰寧旅（Jenin Brigades）的衝突周一持續整天，槍聲和爆炸聲不斷。位於市郊、佔地不足0.5平方公里的杰寧難民營估計住了最少1.4萬人，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）、哈馬斯、法塔赫等武裝組織數百名戰士也住在這裏。以軍周一用推土機穿過難民營的街道，以摧毁爆炸裝置，又切斷營內的水電和電話通訊。杰寧一名居民說：「我們看到推土機開進營地，摧毁建築物……這是人們的家園。」杰寧副省長阿爾魯布（Kamal Abu al-Roub）說，自以軍周一凌晨行動開始以來，約有3000人撤離了難民營，會安置到學校和其他庇護所。
協助疏散難民營居民的巴勒斯坦紅新月會表示，由於以軍設置路障及破壞基建，令他們的救援行動面對極大困難，例如救護車無法通行。無國界醫生（MSF）昨也譴責以軍阻止救援，「軍用推土機破壞多條通往杰寧難民營的道路，令救護車幾乎無法前往救助病人，在（以軍）突襲期間，巴人救護人員被迫在槍林彈雨和無人機空襲的地區下前行」。世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）昨稱，緊急醫療隊伍被阻進入杰寧難民營治療傷者，包括重傷者。
聯國促守國際人道法 以稱「接近達成目標」
巴勒斯坦衛生部周二表示，杰寧的衝突造成最少10人死，約100人傷，其中20人傷勢嚴重。聯合國人道主義事務協調辦公室發言人于格南（Vanessa Huguenin）稱，對以軍在杰寧的軍事行動規模感震驚，且空襲人口稠密的難民營，她說死者中有3名未成年人。聯合國表示，難民營基建遭廣泛破壞，居民無法走出家門，其中許多人急需食水和奶粉。聯合國秘書長古特雷斯周一稱，關注杰寧的事態發展，強調「執行任何軍事行動都必須充分尊重國際人道法」。
巴政府中斷與以接觸 傑哈德揚言報復
以軍昨表示，部隊在難民營發現一個用於儲存爆炸品的地下井，並拆除屬於恐怖組織的兩個戰况室。以色列總理內塔尼亞胡表示，近月杰寧已成為恐怖主義避風港，必須終結這情况，他說以軍在行動中摧毁了武裝分子指揮中心及沒收武器。以色列國安顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）昨稱，這場行動「接近達成設定的目標」，但未具體說明何時結束。
巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）警告，會採取一切方法報復敵人侵略杰寧。巴勒斯坦自治政府周一晚宣布中斷與以色列所有接觸和會晤，並繼續停止雙方間的安全協調。阿拉伯聯盟昨召開緊急會議，商討動員阿拉伯國家應對以軍攻擊杰寧。鄰國約旦斥責以軍行動明顯違反國際人道法。美國則稱，以色列有權保護人民免受恐怖組織侵害，但強調須保護平民。
特拉維夫汽車襲擊 哈馬斯稱「自然回應」
此外，以色列警方表示，一輛汽車昨在特拉維夫市撞向行人，司機隨後下車，又用刀刺傷一人，其後被一名途人開槍擊斃，兩襲擊共造成7人受傷。哈馬斯稱，施襲者是來自鄰近希伯倫的巴人，這次襲擊是向對以軍突襲杰寧難民營的「自然回應」。