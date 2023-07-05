以軍「反恐」襲難民營 巴斥戰爭罪 最少10死百傷3000人逃離 世衛指摘以方阻救援

MSF：推土機毁路 救護員空襲下前行

以色列表示，杰寧難民營是「恐怖主義庇護所」，稱今次行動是要剷除獲伊朗支援的巴人武裝派系，斥他們是近期槍擊和炸彈襲擊事件激增的黑手。以軍與武裝分子杰寧旅（Jenin Brigades）的衝突周一持續整天，槍聲和爆炸聲不斷。位於市郊、佔地不足0.5平方公里的杰寧難民營估計住了最少1.4萬人，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）、哈馬斯、法塔赫等武裝組織數百名戰士也住在這裏。以軍周一用推土機穿過難民營的街道，以摧毁爆炸裝置，又切斷營內的水電和電話通訊。杰寧一名居民說：「我們看到推土機開進營地，摧毁建築物……這是人們的家園。」杰寧副省長阿爾魯布（Kamal Abu al-Roub）說，自以軍周一凌晨行動開始以來，約有3000人撤離了難民營，會安置到學校和其他庇護所。

協助疏散難民營居民的巴勒斯坦紅新月會表示，由於以軍設置路障及破壞基建，令他們的救援行動面對極大困難，例如救護車無法通行。無國界醫生（MSF）昨也譴責以軍阻止救援，「軍用推土機破壞多條通往杰寧難民營的道路，令救護車幾乎無法前往救助病人，在（以軍）突襲期間，巴人救護人員被迫在槍林彈雨和無人機空襲的地區下前行」。世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）昨稱，緊急醫療隊伍被阻進入杰寧難民營治療傷者，包括重傷者。

聯國促守國際人道法 以稱「接近達成目標」

巴勒斯坦衛生部周二表示，杰寧的衝突造成最少10人死，約100人傷，其中20人傷勢嚴重。聯合國人道主義事務協調辦公室發言人于格南（Vanessa Huguenin）稱，對以軍在杰寧的軍事行動規模感震驚，且空襲人口稠密的難民營，她說死者中有3名未成年人。聯合國表示，難民營基建遭廣泛破壞，居民無法走出家門，其中許多人急需食水和奶粉。聯合國秘書長古特雷斯周一稱，關注杰寧的事態發展，強調「執行任何軍事行動都必須充分尊重國際人道法」。

巴政府中斷與以接觸 傑哈德揚言報復

以軍昨表示，部隊在難民營發現一個用於儲存爆炸品的地下井，並拆除屬於恐怖組織的兩個戰况室。以色列總理內塔尼亞胡表示，近月杰寧已成為恐怖主義避風港，必須終結這情况，他說以軍在行動中摧毁了武裝分子指揮中心及沒收武器。以色列國安顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）昨稱，這場行動「接近達成設定的目標」，但未具體說明何時結束。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）警告，會採取一切方法報復敵人侵略杰寧。巴勒斯坦自治政府周一晚宣布中斷與以色列所有接觸和會晤，並繼續停止雙方間的安全協調。阿拉伯聯盟昨召開緊急會議，商討動員阿拉伯國家應對以軍攻擊杰寧。鄰國約旦斥責以軍行動明顯違反國際人道法。美國則稱，以色列有權保護人民免受恐怖組織侵害，但強調須保護平民。

特拉維夫汽車襲擊 哈馬斯稱「自然回應」

此外，以色列警方表示，一輛汽車昨在特拉維夫市撞向行人，司機隨後下車，又用刀刺傷一人，其後被一名途人開槍擊斃，兩襲擊共造成7人受傷。哈馬斯稱，施襲者是來自鄰近希伯倫的巴人，這次襲擊是向對以軍突襲杰寧難民營的「自然回應」。

（法新社/路透社/衛報/BBC）