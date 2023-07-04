記錄俄軍暴行 烏作家成薄餅店捱炸新亡魂

阿梅利娜當日與哥倫比亞記者和作家代表團身處克拉馬托爾斯克鎮，俄軍導彈摧毁薄餅店後，阿梅利娜受傷送院，她多處顱骨骨折，而同行的3名哥倫比亞人則只輕傷，事發時坐在阿梅利娜身旁的作家阿巴德（Héctor Abad）憶述道：「我們原想喝點酒笑一下，剎那間發現自己身處地獄。」

烏克蘭筆會表示，阿梅利娜今明兩日會在首都基輔和其故鄉利沃夫舉行告別禮，隨後在後者落葬。其聲明提到，阿梅利娜2017年出版的小說Dom's Dream Kingdom曾入圍聯合國教科文組織文學之城獎及歐盟文學獎，其詩作和散文亦被翻譯成英、德、波蘭等語言。自去年俄軍侵烏後，阿梅利娜一直記錄俄軍的戰爭罪行，並要求追究責任。

波反恐警援白俄邊境 應付瓦格納

另外，波蘭內政部長周日宣布，將派500名反恐警員增援駐紮邊境的5000名巡邏人員和2000名士兵，以應付俄羅斯僱傭兵瓦格納集團兵變流產後轉往白俄的估約8000名武裝人員。

（法新社/Politico/國家報/德國之聲）

（俄軍侵烏）