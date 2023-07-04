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AI「猜猜我是誰」急增 八成中伏遭騙財

【明報專訊】人工智能（AI）技術發展令相關騙案數量大增。香港警方周日（2日）指近期出現「深偽」（Deepfake）騙案，罪犯利用AI技術「移花接木」，將某人樣貌「換臉」以欺騙事主親友。外地近月亦出現「AI版猜猜我是誰」，罪犯在網上取得某人聲線後，利用AI「複製聲線」然後向對方親友落手，有研究顯示有近八成收到電話者被騙財。

美國新聞網站Axios報道，生成式AI的冒起令網絡罪犯行騙門檻降低。防毒軟件McAfee最近發表的一項報告，報告訪問了7國共7054人，發現有十分之一成年人親身遇過AI聲音詐騙，當中多達77%承認破財，超過三分之一損失超過1000美元（約7800港元），7%損失5000至1.5萬美元（約3.9萬至11.7萬港元）。

3秒聲音片段 罪犯即可複製聲線

報告指出，在最新的AI複製聲線技術協助下，罪犯只要在網上取得某人說話的聲音片段3秒，就可以將聲線複製，並讓該聲線讀出其他字句，幾可亂真。罪犯然後就以假扮身分和聲線致電該人親友，並在與受害人親友溝通時，利用聲線複製技術軟件用鍵盤輸入文字變成聲音以作即時對答。部分罪犯還會在網上研究受害人親友的背景，以加強可信度。

罪犯索錢的方式包括要求提供信用卡資料搭的士、受傷要醫藥費、急需現金周轉，甚至報稱綁架。英國《太陽報》訪問了一名4月中伏的AI綁架勒索受害者，說她收到電話時，沒有一刻懷疑對方不是自己女兒。她被勒索5萬美元（約39萬港元）贖金。

美國聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜汗（Lina Khan）上月表示，AI導致包括聲音騙案在內的詐騙個案爆發。美國國際詐騙案專家希巴（J. Michael Skiba）5月底時表示，涉及AI的詐騙案過去1年大幅增加了50%至75%。McAfee高級副主席兼技術總監格羅布曼（Steve Grobman）說：「那（AI程式）是很容易使用的媒介，施襲者不太需要對AI擁有經驗。」

（Axios/CBS/英國太陽報）

（環球熱話）

相關字詞﹕猜猜我是誰 詐騙案 詐騙 騙案 人工智能（AI）

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