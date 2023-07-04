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過千以軍闖杰寧 逾廿年西岸最大規模入侵

【明報專訊】以色列軍隊周一（3日）凌晨約1時起出動多架無人機和過千人地面部隊，進入巴勒斯坦自治政府控制的西岸北部城市杰寧（Jenin），並重點攻擊杰寧巴人難民營，外媒形容這是以軍廿年來在西岸的最大型入侵行動，至截稿時至少8名巴人喪生。以色列宣稱此舉旨在「擴大反恐」，成功突襲當地新興巴人武裝組織「杰寧旅」（Jenin Brigades）的指揮設施。巴人自治政府和阿拉伯聯盟皆炮轟以軍犯下戰爭罪行。事前獲知會的美國則稱密切觀察西岸局勢，支持以方維護「對抗哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰和其他恐怖組織的人民權利與安全」。

《衛報》指以色列知會白宮後，即對杰寧展開至少10次無人機攻擊，另出動估計1000至2000名士兵（一個旅），配合裝甲推土機和部署屋頂的狙擊手，直接闖入杰寧市內，並包圍當地巴人難民營的出入口。市內一直傳出爆炸聲。

以軍目標杰寧旅 難民營作基地

以軍表示突襲了作為杰寧旅指揮部的「聯合行動中心」，又攻擊該巴人武裝組織的「觀察和偵測」地點、軍火庫、近月襲擊以色列的犯事者匿藏處，成功沒收對方武器和彈藥等，令其「措手不及」。杰寧旅2021年才由巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）一名武裝分子成立，以杰寧難民營為基地——該難民營人口密集，每0.5平方公里便容納了約1.4萬名巴人。

救護車輪流進入現場帶走傷者。直至截稿前，巴勒斯坦衛生部門統計指以軍襲擊造成至少8名巴人身亡、50人受傷，傷者中有10人情况嚴重，以軍則據報有一人輕傷。

這次是第二次巴人起義期間的2002年杰寧之戰後，以軍事隔逾廿年再度闖入該巴人重要城市。杰寧之戰導致逾50名巴人和23名以軍士兵死於為期約一周的戰鬥。

（綜合報道）

相關字詞﹕西岸 以巴衝突 以色列

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