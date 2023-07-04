大馬機場捲勒索羅生門 安華突擊視察 「救人」部長控討放行費 移民官指中國籍遊客文件未齊

被轟濫權 張慶信否認強闖入境大廳

事件發生於上周五（6月30日），大馬新聞網站Bebasnews報道，張慶信當日在未經許可下「擅自闖入」吉隆坡國際機場入境大廳，隨即引發外界指摘他濫權。身兼砂拉越民主進步黨主席和馬中商務理事會主席的張慶信後解釋稱，當日接獲大馬駐廣州總領事館的求助電話，稱中國某電視台一名高層人員的私人助理在吉隆坡機場被禁入境，並遭移民局官員扣留問話逾15個小時和索取1.8萬令吉（約3萬港元）的「放行費」，於是他到機場跟官員交涉，該女子其後獲准入境。張慶信指控機場移民局有官員涉貪，要求內政部和反貪委員會調查。

其辦公室事後否認硬闖指控，強調張慶信是持證進入機場移民局。惟巫統青年團團長阿克馬譴責張慶信的擅闖行為「凌駕於法律之上」，促請安華採取嚴厲行動，包括將他革職。馬來西亞監督貪污協會（MCW）表示，個人特別是部長級官員不應單獨執行反貪行動，以免引發各種問題，包括因其行動引起的公開騷動，會影響大馬在外國遊客眼中的形象和聲譽。惟大馬旅遊業讚揚張慶信介入事件，維護大馬形象。

監察組織：部長不應自行反貪免惹騷動

惟按《星洲日報》引述的涉事移民局官員報告，涉案中國籍女子以遊客身分入境，卻無法提供入境後的住址及回國機票，故引起懷疑，其後另一女子致電涉案女子並指後方是為了代看孩子。報告指張慶信介入後即獲移民局總監指示批准入境，報告官員強調自己未有索賄，涉案女子是入境文件不齊全才被攔下。該名官員另向《新海峽時報》指張慶信當時指摘他是「肇事者」，威脅要將他降職，沒給其解釋機會，他已就事件報警。反貪委員會昨日派員登門向張慶信錄取口供。

內政部長賽夫丁表示，涉案中國籍女子未能回答入境後住址、所攜旅遊款項及有否回程機票等問題，故被拒入境，強調每月只有極少數中國遊客因此被禁入境。

安華：僅小撮人活在「舊方式」

在爭議發酵之際，安華周日突擊巡視吉隆坡機場半小時，表示大部分官員恪盡職責，但不排除有小撮害群之馬，強調政府會徹查並在周三內閣會議上討論案件。安華昨日再指，自己巡視時看到機場和移民局大致運作良好，只有一小撮人還活在「舊方式」中，習慣於舊制度和做法，屬反貪員會行動範圍。他提醒政府領袖有必要親自下訪了解問題，勿以為一切都運作正常。

（星洲日報/海峽時報）