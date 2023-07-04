死者家人籲停暴力 只盼事件成去警暴改革契機

納赫勒外婆指摘暴徒找藉口生事

納赫勒的外婆納迪婭（Nadia）周日接受法國BFM電視台訪問，她呼籲示威者冷靜，不要再砸破窗戶、攻擊學校和巴士，「納赫勒死了。我的女兒只有一個孩子，她現失去了他，一切都完了，我的女兒不再有生氣活力。他們使我失去了我的女兒和外孫。」她批評警員奪走了納赫勒的性命，但相信涉事者會受懲罰，她沒有仇恨警察。她又指摘那些暴徒是利用納赫勒作為藉口生事。

納赫勒一名家屬接受英國廣播公司（BBC）訪問時也表示，不希望納赫勒的死引發暴亂，「我們從未呼籲仇恨或騷動，我們也從未要求破壞或偷竊，這全都不是為了納赫勒」。該家屬表示，希望納赫勒的死能續促進改善警察培訓、警員使用武器守則，並重新審視容許警員以致命武力對待拒停車年輕人的法例。

姨母：警應保護非殺害少數族裔

在英國《獨立報》的訪問中，死者的47歲姨母哈提法（Hatifa）說，有大批移民或其後代居住、被當局無視的大城市郊區，早因警隊長年的歧視問題醞釀怒火。她敦促警察停止內部的種族主義和歧視，「年輕人不喜歡警隊，警隊理應來保護而非殺害我們」。

（BBC/獨立報）

（世局解碼）