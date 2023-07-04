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北非裔青年之死再燃法國「市郊」火藥引 政府治標不治本 少數族裔移民積怨反覆爆發

【明報專訊】法國北非裔17歲青年納赫勒（Nahel Merzouk）遭擊斃事件掀起的騷亂，很多參與者皆為有移民背景的非裔或阿拉伯裔年輕人。分析認為這反映法國政府40年來並無就移民對社會不公、種族歧視的積怨對症下藥，令他們聚居的大城市外圍的「市郊」社區儼如火藥庫，反覆出現同類危機。

大城市周邊社區 低收入移民聚居

上周二遇害男子納赫勒的背景和遭遇，不少有移民背景的年輕人感同身受，也令法國大城市周邊的「市郊」（Banlieue）再次成為焦點。法國這些市郊的共通點是充斥低收入人士房屋，住有大批移民人口，經濟往往弱勢，卻因此淪為反種族主義和警暴示威——有時演變成騷亂的溫牀。

2005年，巴黎市郊克利希蘇布瓦（Clichy-sous-Bois）兩名非裔和阿拉伯裔踢波少年被警員懷疑是入屋爆竊犯，在逃避追截盤查時身亡，觸發持續3周示威。時任總統希拉克曾矢言消除種族歧視「荼毒」，但事隔18年，諸如今次事發地點楠泰爾（Nanterre）等巴黎市郊地區，或近年右派得票增加的博爾尼（Borny）、梅斯（Metz）等東北部，非裔或阿拉伯裔年輕人仍常被警察截查，自覺在升學就業上受歧視、被遺棄，享受不到國家服務等，因而在這波示威浪潮裏衍生縱火燒圖書館、襲擊警署等較激行動。

只顧修繕樓宇 漠視現實生活需要

法國政府1977年首度針對「市郊」隱患，擬藉重建住宅改造社區，拉近這些社區與國家其他地方的差距。近20年間，政府翻新住宅、改善地方設施和基建等，耗費逾600億歐元（逾5000億港元）。然而，市郊社區迄今約有57%兒童的家境貧窮，高於全國平均的21%。居民失業可能高於其他地區的三倍。

智庫蒙田研究所的報告分析，改善交通沒有掃除「市郊」的孤立，這些地區欠缺教師，也沒有關顧年輕人活動、成人就業培訓等需要。報告作者卡魯伊說：「（當局）過分致力於修繕樓宇，卻幾乎無幫助在那裡生活的人。」

有「市郊」非裔青少年表示，14歲就被安排入讀職業訓練學校，接受講求勞動或低薪工作培訓，而不是念文化高中為升大學做準備。經濟合作與發展組織（OECD）指出法國教育制度是其一「最不平等」的發達國。在法國，弱勢社會出生及求學孩童比起大部分發達國同類背景兒童，較難擺脫原有社會階層向上流動。

法記者慨嘆「自由平等博愛不適用」

與此同時，法國警察也因種族歧視和暴力指控惡名昭著。政府人權監察專員（Défenseur des Droits）2017年調查報告發現，有非裔或阿拉伯裔背景的年輕男性，較法國國內其他族裔人口多「20倍可能」被警員截查身分。

到近年政治極右派冒起，社會兩極化更明顯，少數族裔居民的受歧視感受更深。1983年曾參加法國著名爭取平等和反對種族主義遊行的格爾米蒂說，這40年來種族主義變得更嚴重，「歧視普遍存在，平等機會並未出現」。

法國記者哈馬迪（Nora Hamadi）更對《金融時報》評論道：「自由、平等、博愛：他們知道皆不適用於他們。」

（金融時報/紐約時報/衛報/BBC）

（世局解碼）

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