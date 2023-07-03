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環語思潮：莫迪獲「邱吉爾式」禮遇 顯印美抗華心切「求同存異」 ／文：托勒密

【明報專訊】隨着中國對印度及美國構成的地緣政治威脅日漸上升，新德里及華盛頓渴望深化雙邊合作。印度總理莫迪6月20至23日國事訪問美國，其間在白宮跟美國總統拜登舉行峰會，又到美國國會聯席會議發表演說。差不多時間，美國國務卿布林肯在6月18至19日訪華，但不少聲音認為，莫迪訪美的內容更值得關注，白宮國家安全顧問蘇利文明言美印關係將出現「轉型」時刻。縱使美國和印度在人權及俄烏戰爭議題上看法並不一致，但日漸嚴峻的國際形勢正促使兩國距離拉近，甚至跨越價值觀衝突，在軍事和經濟方面更緊密合作，藉此遏制中國的影響力。

拜登向撐印美接近 莫迪願合作

早於2006年，時為參議員的拜登在演講時，已表示希望美國和印度在2020年能成為世界上最接近的兩個國家。時至今日，拜登已貴為美國總統，依舊積極拉攏印度參與美方安全戰略，以對抗印太地區的最大挑戰者——中國。與此同時，莫迪2014年上台後亦向美國伸出橄欖枝，展示友好態度，任內幾乎每年都會訪美，這次更是2009年以來印度總理首次在美國正式國事訪問。拜登拉攏印度的誠意，加上莫迪加強對美國合作的意願，均為兩國關係揭開新一頁做好準備。

美國邀請印度加強合作的誠意在是次訪問升至頂點，莫迪6月22日第二度在美國國會聯席會議上發表演說——此前只有二戰時英國首相邱吉爾、南非前總統曼德拉及個別以色列領袖有此殊榮。華府如今透過莊重的國事訪問禮節，盡展對印度的深厚情誼，同時設置更多契機鼓勵莫迪政府跟美國深化國防、科技及經濟等各方面合作。

印美聯手背後 中國挑戰成重點

莫迪在白宮會見拜登後，美國和印度宣布在國防、高科技、貿易等領域會有多項重大合作，包括討論聯合生產印度戰機引擎（以及在印度本土生產），並在美製的武裝MQ-9B「海上衛士」無人機的交易上更進一步。印美的背後考量，離不開中國帶來的挑戰。

眾所周知，美國政府因民主人權問題、經濟競爭、科技戰等議題跟中國關係緊張，並在相互激烈報復制裁及抵制下雙邊關係降至冰點。與此同時，中印關係自2020年發生致命邊境衝突後便急速惡化。連串衝突加深中印裂痕，鼓勵新德里轉向「仇中」的美國，合作對抗北京威脅。

雖然印度過去多向俄羅斯採購軍備滿足其國防需求，但跟中國的惡劣關係正促使印度轉與美國加強軍事合作。今年5月，美印舉行國防政策集團會議時，已商討共同生產戰鬥機引擎、步兵戰車、榴彈炮等精準軍械，到6月上旬，美國防長奧斯汀訪問印度時，跟印度防長辛格會面，雙方討論轉讓美國噴氣戰鬥機引擎技術的交易，兩人更決定制定未來5年的國防產業合作路線圖，共同研發和生產現有或新的科技系統，推動先進軍事技術合作。

對美國而言，跟印度加強國防及軍事合作亦有得益。印度可謂印太地區美國最重要的合作伙伴。印度地理位置得天獨厚，坐佔印度洋中心位置，手握着世界兩大「海上生命線」馬六甲海峽和霍爾木茲海峽的命脈，能夠主宰國際貿易及能源運輸的面貌。再者，印度軍事實力不容忽視，人口數量能於戰爭發生期間收到奇效，而且也是全球其一核武國。倘若美國能跟印度加強國防及軍事合作，則能增加自身在與中國地緣政治競爭時的勝算。

世局看法差異無阻合作 顯美重視印

誠然，美國與印度於各國際議題上看法均存有極大差異。印度一直抱持雄心勃勃的大國夢，拒絕依賴單一大國，堅持保持戰略自主。故此，印度不會絕對服從美國思維及戰略，只會優先考慮本國利益。俄烏戰爭正清晰描繪了這情况。縱然美國及其他西方國家均批評俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土完整，但印度不但在聯合國投票時沒有跟隨美國腳步，棄權避免批評普京，還向俄羅斯購買大量石油。

然而，保持戰略自主並不代表印度會盲目偏袒美國的競爭對手。印度便曾於布查大屠殺暴行揭穿後譴責俄軍暴行，並呼籲國際調查。此外，印度同時加入美國領導的四方安全對話（QUAD）和中俄成立的上海合作組織（SCO）。這亦足見印度總是我行我素地游走於不同國家之間，推動自己的戰略，捍衛自身利益。

美國亦深知印度於意識形態、世界觀及戰略各方面不時與自己立場背道而馳，亦無意迫使印度絕對服從美國指令。相反，美國希望尊重印度的自主，並坦誠地展開合作，以吸引印度參與美國的戰略及合作計劃，共同制衡中國。與此同時，美國在印度最緊張的邊境爭端問題表達支持，如支持印度勇敢捍衛邊界，從而吸引印度走近美國。這一切亦解釋了為何俄烏戰爭爆發後，兩國關係沒有惡化，美國亦一直容忍着印度的「反叛」，以耐性換取更大回報。

如今莫迪訪美享有「邱吉爾式」的禮遇，印美又在國防及軍事合作展開緊密合作，更再一次證明美國重視印度這個意見不一的重要伙伴。美印的關係能走得多遠，且拭目以待。

托勒密

言遠合近，國際大勢觀潮者

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