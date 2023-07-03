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奧地利加入德牽頭「歐洲天盾」 稱未棄中立

【明報專訊】奧地利總理內哈默上周六（1日）宣布，該國因見俄軍侵烏、威脅擴大，因此要加入德國為首的「歐洲天盾」（European Sky Shield）防空計劃，但他強調此決定不會影響奧地利的「中立」立場。

其官方新聞稿表示，因為無人機或導彈攻擊威脅擴大，又無一歐洲國家能自保領空免於危險，奧地利因此需要「歐洲天盾」為領空提供必要的保護防患未然。內哈默表明奧地利尚在洽談如何參與，但參與將「不影響奧地利中立」。奧地利1955年10月26日宣布為永久中立國。國防部長坦納（Klaudia Tanner）稱此為該國歷史的「重要一步」。

歐洲多國自冷戰結束便大幅削減了防空裝備預算，直至俄軍侵烏才作調整。德國提出的「歐洲天盾」計劃，自去年10月起獲德國本身、英國、波羅的海國家等17個歐洲國家支持（其中丹麥和瑞典今年初加入）。它們協定聯合採購德製Iris-T、美製「愛國者」、以色列的Arrow-3等短、中、遠程的防空系統，組建歐洲空中及導彈防禦系統。然而，另一歐洲龍頭法國反對倡議，質疑為何要依賴非歐洲產防空系統。

瑞典首相訪美商入北約

另外，瑞典首相克里斯特松周三（5日）將訪問白宮，與美國總統拜登討論加入北約、跨大西洋安全關係等事宜。因應俄軍侵烏，瑞典去年5月宣布放棄其長期軍事中立傳統，但因國內收容大批庫爾德族人，惹來土耳其以反恐為由阻撓。

（法新社）

（俄軍侵烏）

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