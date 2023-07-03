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「不報道如不曾存在」 俄官媒封殺瓦格納首腦

【明報專訊】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團上月底發動兵變，在短短36小時後結束，其首腦普里戈任及後按協議飛往白俄羅斯，未再露面。《觀察家報》上周六（1日）指俄國正尋求在新聞傳播上消除普里戈任的存在，上周五封鎖多個被指散播假新聞以支持普里戈任的網站，有俄國營新聞機構前編輯表示，業內現幾乎當普里戈任「不曾存在」。

普里戈任成立網絡水軍亦被關

俄羅斯上周五已封鎖Ria Fan、Politics Today、Economy Today、Neva News及People's News這些被指發布假新聞以支持普里戈任的網站。專門在新聞及社交帖文下撰寫攻擊評論以散播憤怒和不信任的「網絡水軍」組織「網絡研究機構」（IRA）亦已被關閉——普里戈任直至今年初才承認是IRA的創辦人。

《觀察家報》報道，普里戈任正從過去「可被否定」變成直接遭俄國政府無視的存在。有俄國營新聞機構前主編表示，在俄烏戰爭及巴赫穆特戰役前，官媒其實很少報道普里戈任，「他被視為不明確的角色，並非反政府但最好不要觸碰……如今則當成他從未存在過」，該主編形容許多同行都在說，已處理過兵變的報道，「如今我們要返回常態，普里戈任永遠都不會再被提及，絕對不會在電視亮相」。

外界仍在觀望瓦格納兵變對俄羅斯社會和政局的影響，美國中情局長伯恩斯（William Burns）上周六在英國迪奇利基金會於牛津郡舉辦的演講表示，令人注目的是普里戈任行動前，對克宮入侵烏克蘭的理由及俄軍領導層的戰爭表現提出嚴厲控訴。伯恩斯稱：「這些言行的影響將持續一段時間，並明確提醒民眾，普京這場戰爭對他的社會及其政權的腐蝕作用。」

（觀察家報/中央社/路透社）

（俄軍侵烏）

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