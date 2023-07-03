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Twitter阻AI攫數據 限量讀帖惹反彈 新用戶每日500 已認證者1萬

【明報專訊】全球首富馬斯克收購社交網站Twitter後連番動作都引起爭議，繼上周五不再批准未登入Twitter者看帖文後，上周六（1日）又宣布暫時限制帳號每天可瀏覽的帖文數，聲稱是為了解決第三方平台「極端程度的數據搜刮及系統操控」問題，但措施引起用戶不滿，「Goodbye Twitter（再見Twitter）」成為平台在美國的流行趨勢條目。

網民改圖嘲「Twitter已死」

路透社引述Downdetector.com（故障追蹤網站）報道，美東時間上周六早上一度有近7500名Twitter用戶表示使用平台有問題，幾小時後馬斯克在Twitter宣布用戶每日閱讀帖文上限這項臨時措施，已認證帳號（verified accounts）最多每日可瀏覽6000則帖文，未認證帳號（unverified accounts）可看600則，未認證新帳號（newly created unverified accounts）只可看300則。不久他再留言更新，增加可讀帖文數量，已認證帳號可看1萬則帖文，未認證帳號可看1000則，未認證新帳號則可看500則。馬斯克沒解釋如何才算「新」帳戶，亦未有公布臨時措施何時結束。

有部分網民不滿馬斯克設每日閱讀帖文上限的安排，有人上載墓碑改圖回應他的帖文，諷刺「Twitter已死」，有人質疑馬斯克為何不懂營運還要收購Twitter。

馬斯克解釋，臨時措施是為了應對「數據搜刮」（Data Scraping，又譯數據抓取）問題。他指大多數「數據搜刮」來自人工智能（AI）研究公司，數百間甚至更多的公司積極搜刮Twitter數據用來訓練AI模型，以致影響真實用戶的體驗，造成平台流量問題。馬斯克指幾乎每間從事AI開發的公司，從初創公司到部分全球巨企都在搜刮大量數據，他對於僅為協助部分AI公司獲得離譜的估值，就要緊急啟用大量伺服器而感到惱怒。

馬斯克斥AI公司影響運作及用戶體驗

為了設計出能給予人性化回應的AI程式，不少AI公司都利用社交網站上的現實生活對話內容訓練AI。Twitter並非唯一要因應AI領域發展迅速調整營運模式的社交平台企業，Reddit早前宣布提高第三方開發者使用其數據的收費，並清理網站上的對話內容。

然而，Twitter的流量問題被認為也跟馬斯克收購後的連串動作有關。去年秋季他完成收購後在缺乏規劃下裁減過半職員，包括相當重要的維護設備人員，分析認為這也令Twitter的穩定性受影響。

（路透社/法新社/The Verge）

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