卑詩省港口大罷工 波及美國進出口

每日吞吐量47億元 佔加拿大1/4

國際碼頭工人暨倉儲工會聯盟（ILWU）加拿大分部這次罷工獲99.24%會員支持，涉及全加國最大港口溫哥華港、魯珀太子港（位於卑詩省北海岸）等逾30個卑詩省港口。卑詩省的港口每日貨物吞吐量約達8億加元（約47億港元），相當於加拿大出入口總額約四分之一。專家稱罷工對加國經濟是「重大傷害」，罷工日數愈長，損失將以千萬加元計。

物流業者指出，美國進口的亞洲貨物主要經溫哥華港與魯珀太子港，再循鐵路輸入美國，因此罷工有可能間接影響美國經濟。加拿大港務當局數據顯示，經溫哥華港的消費品貿易中，15%是源自美國或輸往美國；約三分之二從魯珀太子港入口的貨櫃輸往美國。

ILWU加國分部2月起與代表49個資方的卑詩海事僱主協會（BCMEA），就3月底到期的集體僱傭合約展開談判。工會爭取公平兼可保障職位的新協議，要求僱主停止侵蝕就業職位的工作外判，並就港口自動化所帶來影響保護現有及未來數代工人，以及保障工人應付生活開支急升和高通脹問題等。

（CNBC/加拿大環球新聞）