法示威者車撞鎮長家縱火 騷亂第五晚稍緩拘700人 旅巴遇襲華領館提交涉

死者祖母籲示威者冷靜停騷亂

經過多日騷亂和搶掠後，當局上周六出動4.5萬警力加強保安。在里昂、馬賽等全國多個城鎮警力加強下，全晚最少719人被捕。內政部長達爾馬寧入夜後表示「這晚相對平靜」。不過，馬賽仍有激烈警民衝突，而巴黎郊區拉伊萊羅斯（L'Haÿ-les-Roses）鎮長讓布蘭（Vincent Jeanbrun）的寓所周日凌晨被襲，都顯示危機尚未結束。

讓布蘭表示，事發時他不在家，妻子和一對分別5歲和7歲的孩子睡夢中，指開車撞他寓所和縱火的人「企圖暗殺」。

騷亂蔓延至瑞士。法國免費報《20分鐘報》（20 minutes）援引警方消息報道，法語區大城市洛桑上周六晚有騷亂，7人被捕，其中6人未成年。

騷亂蔓延至瑞士法語區

位於巴黎西邊的楠泰爾市（Nanterre）一名警員上月27日截停一輛汽車時開槍，擊斃駕車的17歲男子納赫勒（Nahel M.），事件引起法國各界強烈反應，有人將之與美國2020年黑人男子弗洛伊德遭警跪頸致死案相提並論。納赫勒之死觸發多個城市持續出現不同程度的騷亂。

另外，中國駐馬賽總領事館證實，6月29日晚一輛載有中國遊客的旅巴在馬賽遭到騷亂者襲擊，數名遊客受輕傷。據中國外交部「領事直通車」微信公眾號7月2日消息，事發後中國駐馬賽總領館第一時間啟動領事保護應急機制，協助旅行團報警並緊急處置，立即向法方提出交涉，要求確保中國公民人身和財產安全。目前遊客已離法啟程回國。

華客：聞法國警方「自身難保」

內地媒體觀察者網昨報道，網上流傳片段顯示，載有41人的旅巴遭十幾名黑衣人襲擊，有人被砸傷，黑衣人還試圖上車把乘客拉下去。一名姓馬的女乘客指旅巴遇襲後法國警方沒有出動，聽到的回應是「因為他們現在自身難保」，最終靠波蘭司機緩慢地開出去。她說：「在國外沒想到這麼無助。」

（綜合報道）