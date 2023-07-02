教科文組織通過讓美回歸 中俄反對

美國前總統特朗普2017年以UNESCO對以色列有偏見為由宣布退出，2018年生效。美國上月宣布將重返UNESCO，被視遏止中國在該組織的影響力。前日UNESCO會議就此舉行投票，結果在132票支持、10票反對和15票棄權下通過讓美國重新加入。多年來推動美國重返的UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）形容這是對UNESCO和多邊主義而言都很棒的一天。

美國駐聯合國大使包爾（Denise Bauer）說：「能重新加入成為這個非常非常重要多邊組織的一部分，對我們來說十分重要。我們非常感謝主要成員國展現出的領導力。」美國國務卿布林肯在聲明中表示，今次投票將恢復美國在一系列對美國人民重要和有價值問題上的領導地位。今年3月他曾表示，美國缺席UNESCO，讓中國制定了人工智能（AI）規則。

中國警告別搞對立分裂

中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗和敘利亞等國投反對票。中國常駐UNESCO大使銜代表楊進投票後強調，美方重返後應為促進該組織團結、增進合作作出貢獻，而不是搞對立和分裂，且中方要求美方切實履行自身義務和承諾，按時繳納和盡快補繳所欠會費。朝鮮一名外交官向法新社說：「美國已退出兩次，還真不確定我們以後要歡迎它重返幾多次。」

美國是UNESCO創始成員國，2011年之前一直是該組織主要經費捐助國，但UNESCO於2011年承認巴勒斯坦為會員國，美國停止繳會費，7年後更退出該組織。美國由2011至2018年拖欠UNESCO會費達6.19億美元（約48.2億港元），美國上月表示將在未來幾年內償清欠款。

（路透社/法新社/新華社）