拜登免學貸遭最高院推翻 同日出招應對 啟動新減免項目

涉3.35萬億 影響2600萬人

2020年8月，前總統特朗普政府引用《高等教育學生救濟機會》（HEROES）法案，以新冠疫情導致全國陷入緊急狀態為由，暫緩學生人償還學貸，並暫停積累利息。拜登政府2021年初上台後繼續此政策，至去年8月改變做法，雖重啟還款程序，但對個人年收入低於12.5萬美元（約97.5萬港元）或家庭年收入低於25萬美元（約195萬港元）者，分別減免1萬美元（約7.8萬港元）和2萬美元（約15.6萬港元）學貸債務，申領聯邦「佩爾助學金」（Pell grant）的低收入家庭更可額外獲2萬美元減免，共涉款約4300億美元，拜登被指是為在明年總統選舉連任爭取支持。不過，這項計劃遭內布拉斯加等6個共和黨控制州份入稟挑戰。

HEROES法案於2003年制訂，賦予教育部長權力「免除或修改任何法律或管制規定」，保護「受戰爭、其他軍事行動或國家緊急狀態」影響的學生貸款者，但最高法院前日引用「重大問題原則」（major questions doctrine），稱在沒有國會「清晰授權」下，政府部門不能減免學債。

引《高等教育法》賦權教育部長

拜登形容有關判決「錯誤」，批評由共和黨委任的最高法院保守派法官批准減免新冠疫情期間的商業貸款，卻在學貸一事上千方百計阻止數百萬勤勞工作的美國人受惠。拜登隨後宣布將引用《高等教育法》，讓教育部長「在特定情况下部分豁免、豁免或解除學貸」。教育部已即時着手制訂規則，預料將需時數月，最快明年初頒布。拜登又初步公布將新推的部分措施，包括在借款人償還學貸10年後（原本為20年），如欠款只剩1.2萬美元或以下，將獲得寬免；未有如期還款者亦會有12個月寬限期免受懲罰。

（紐約時報/華盛頓郵報/衛報）