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星自殺率1年升近26% 連續4年成年輕人最大死因

【明報專訊】非牟利組織新加坡援人協會（SOS）昨日（7月1日）發表數據，指去年新加坡自殺率大升近26%，死亡人數是自2000年以來最高，更連續4年成為年輕人最大死因，70歲至79歲長者自殺人數也大增六成。專家指出，這反映新加坡存在「看不見的精神痛苦」。

SOS指出，2022年有476人自殺身亡，較前一年的378人增加25.9%，且自殺是連續第4年為10歲至29歲年輕人的最大死因，佔該年齡層死亡總數的33.6%。2022年，該年齡層有125人自殺，比之前一年的112人增加11.6%。去年70至79歲長者自殺人數增至48人，較2021年的30人大增六成。SOS表示，自殺原因受各種因素影響，但根據他們從服務（如熱線和短訊聊天）中觀察到的情况，最常出現的3個問題是家庭問題、就業和經濟困難，以及戀愛關係。

新加坡資深精神病專家與心理健康顧問Jared Ng說，新加坡情况令人「心碎」，「自殺率攀升，顯示看不見的精神苦痛正滲透我們的社會，尤其是年輕人和長者。我們必須對持續嚴重影響精神健康的迫切問題保持警覺，例如社會孤立和孤獨」。

根據世界衛生組織數據，全世界每年有超過70萬人死於自殺，而自殺是全球15至29歲年輕人的第四大死因。

（法新社/Today Online）

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