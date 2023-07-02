歐洲太空望遠鏡升空 繪最大3D宇宙圖

運載2噸重「歐幾里德」（Euclid）望遠鏡的美國太空公司SpaceX「獵鷹9」號（Falcon 9）火箭，從美國佛羅里達州的卡納維拉爾角太空軍基地升空，1個月後將抵達地球與太陽之間相反方向約150萬公里的第二拉格朗日點（L2），然後對100億光年距離內的10億個星系進行觀測，範圍涵蓋整個天空的三分之一，其裝備可測量星系的形狀及距離，繪製大型3D圖像。整個計劃耗資14億歐元（約120億港元），任務預計最少維持至2029年。

蒐暗物質與暗能量數據

「歐幾里德」任務目的是蒐集宇宙暗物質（dark matter）和暗能量（dark energy）的數據，兩者分別佔宇宙能量的25%和70%。理論相信暗物質發揮「棚架」（scaffolding）功能，令星系能維持形狀，而暗能量目前被認為可能是一種令宇宙加快擴張的獨特力量。

暗物質和暗能量都無法直接被觀測，但「歐幾里德」測量從遠距離星系傳來的光線期間，可通過檢視光線輕微偏折的程度，計算周邊所存在的暗物質。天文學家亦可透過長時間觀察星系微小而獨特的形狀和位置變化，間接展現暗能量的力量。

雖然「歐幾里德」望遠鏡被指不能完全清楚界定暗物質和暗能量的性質，但參與任務的英國蘭卡斯特大學天體物理學教授胡克（Isobel Hook）相信有機會能確認暗能量是否恆定（constant），單是這樣已是重大發現。

（路透社/法新社/BBC/衛報）