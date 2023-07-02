馬克龍執政危機 涉種族警暴突顯移民不公待遇

人權組織斥警存制度性種族主義

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼上周五發聲明關切納赫勒之死，指法國是時候認真處理執法部門內部種族主義問題。她說：「我們呼籲當局確保警隊使用武力來處理示威中的暴力元素時，始終會尊重合法、必要、合乎比例、非歧視、預防和問責的原則。」

納赫勒是今年以來警察截查期間致命槍擊的第3名受害者，而去年總數多達13人。2017年新法例上路，法國警員毋須以自衛為由即可合理化開槍行徑（見配稿），形同開槍包袱減少，而自2017年以來，大部分同類個案的死者都是黑人或阿拉伯裔，人權組織借此指控執法部門存在制度性種族主義。有專家直言，法國政府不可再對人權組織對警察提出的種族主義等指控視若無睹。歷史學家馬斯（Cedric Mas）在Twitter分析，政治權力拒絕向警察開刀這點始終未變，「美國和英國在1960年代和1980年代的暴亂帶來深層的警隊改革。但法國呢？過去40年來一成不變」。

法國官方堅稱在公共政策上採取所謂「色盲」模式，宣稱體現種族和族裔平等，但這套論述近年益受質疑。研究種族和社會公義的英國紐卡素大學學者馬吉（Keith Magee）在美國有線新聞網絡（CNN）網站撰文，直指法國的「色盲」政策只是迷思，「相當於對少數族裔的國家級煤氣燈效應（gaslighting，即以心理操縱方式將受害人洗腦），而這個國家系統性種族主義的受害者知道這點」。

窮困移民聚居市郊問題未解

這次警暴爭議還揭示法國長年以來的市郊不平等問題。2005年法國騷亂便是巴黎市郊兩名北非裔男子躲避警察時意外被電死觸發，其後蔓延到其他移民或其後代佔多數的市郊貧窮地區，進而擴展到全國，即使騷亂及後平息，但因殖民歷史遺留下來的移民聚居市郊問題，始終未曾解決，市郊地區不時爆發騷亂，只是沒這次規模那麼大。

（綜合報道）