法反警暴騷亂重創旅業 酒店現退房潮 中國團旅遊巴馬賽遇襲5傷 多國發警示

上周二（6月27日）命喪法國警員之手的17歲青年納赫勒（Nahel M.，前譯尼爾），昨日在其生活和遇害的巴黎西面郊區楠泰爾市（Nanterre）落葬，據報其直系家屬有北非阿爾及利亞和摩洛哥背景。納赫勒之死引發法國社會、尤其是移民及其後代對警方濫用暴力、種族歧視以至蓄意隱瞞暴行的反彈，示威和騷亂蔓延全國各地，包括馬賽、里昂、圖盧茲和斯特拉斯堡等城市，甚至遠及印度洋的海外省留尼旺島。

全國縱火搶掠2560宗拘1311人

法國內政部昨晨表示，之前一晚在全國各地部署4.5萬名警察和憲兵維持治安，增派了特警、特種部隊和裝甲車、直升機，為騷亂爆發以來最大警力安排，整體局面較前3日相對緩和，然而里昂、格勒諾布爾等多座城市仍然氣氛緊張，還有蒙面暴徒聯群結黨搶掠商店和縱火燒車。當局統計指，整晚全國約有2560宗縱火和商舖搶掠事件，其間79名警員和憲兵受傷，1311人被捕。

其中第二大城市馬賽情况最為嚴重。BFMTV新聞台報道，前晚馬賽老港發生爆炸，一間超市被搶掠並發生火警，還有槍械店被爆竊搶走武器。市長表示無法接受洗劫與暴力衝突場面，促請安全部隊增援。遊客亦在騷亂中遭殃，一輛載了41名中國遊客的旅遊巴前日駛經馬賽市內，其間被示威者砸破巴士的多塊玻璃窗，5名乘客受傷，旅行團隨後取消餘下巴黎行程，昨日轉到瑞士後提前結束行程回國。

中國大使館上周五提醒當地中國人避免前往示威衝突區域，並提高警惕。多國都有發出不同程度旅遊警示，美國國務院上周四已發出安全警示，敦促國民遠離群眾集會和警方活動重點地區，英國外交部則提醒國民，示威可能擾亂交通和襲擊汽車。愛麗舍宮前日堅稱未有需要頒布緊急狀態，但當局決定部分地區實施宵禁到7月3日，國內巴士和電車則提前晚上9時停止服務，跨市列車則不受影響。

業界料損失可達數以千萬歐元

法國旅遊業界憂慮亂局持續會嚇走遊客。在代表獨立酒店和餐廳的業界組織GHR擔任董事總經理的特魯埃（Franck Trouet）向法新社稱，亞洲遊客尤其非常重視安全，故大有可能押後或取消法國旅程。另一酒店和餐飲業組織的主席馬克斯（Thierry Marx）則透露自騷亂爆發後，組織旗下酒店業會員接到一連串取消訂房要求。

獨立旅遊業研究機構Protourisme總經理阿里諾（Didier Arino）推測，比利時、英國等西方旅客預計較能理解法國情况，一來較為熟悉法國，二來自己國家也有類似問題。但他警告，倘若負面局勢持續，將對法國景點地區造成數以千萬歐元計的損失。

（法新社/CNN/新浪網）