明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

法反警暴騷亂重創旅業 酒店現退房潮 中國團旅遊巴馬賽遇襲5傷 多國發警示

【明報專訊】法國巴黎市郊17歲北非裔青年遭警察截查時被射殺，引爆全國示威並演變成多地搶掠騷亂，波及經濟命脈之一的旅遊業。一個中國旅行團乘坐的旅遊巴上周五（6月30日）在第二大城市馬賽遇襲，5名乘客受傷，旅行團提早回國。多國已對法國發出不同程度的旅遊警示，中國駐法國大使館則提醒中國公民遠離示威區。法國旅遊相關業界表示，騷亂情况尤其影響亞洲旅客的遊法意欲，一些酒店甚至出現退房潮。面對國內困境，法國總統馬克龍押後原定今日展開的國事訪問德國行程。

上周二（6月27日）命喪法國警員之手的17歲青年納赫勒（Nahel M.，前譯尼爾），昨日在其生活和遇害的巴黎西面郊區楠泰爾市（Nanterre）落葬，據報其直系家屬有北非阿爾及利亞和摩洛哥背景。納赫勒之死引發法國社會、尤其是移民及其後代對警方濫用暴力、種族歧視以至蓄意隱瞞暴行的反彈，示威和騷亂蔓延全國各地，包括馬賽、里昂、圖盧茲和斯特拉斯堡等城市，甚至遠及印度洋的海外省留尼旺島。

全國縱火搶掠2560宗拘1311人

法國內政部昨晨表示，之前一晚在全國各地部署4.5萬名警察和憲兵維持治安，增派了特警、特種部隊和裝甲車、直升機，為騷亂爆發以來最大警力安排，整體局面較前3日相對緩和，然而里昂、格勒諾布爾等多座城市仍然氣氛緊張，還有蒙面暴徒聯群結黨搶掠商店和縱火燒車。當局統計指，整晚全國約有2560宗縱火和商舖搶掠事件，其間79名警員和憲兵受傷，1311人被捕。

其中第二大城市馬賽情况最為嚴重。BFMTV新聞台報道，前晚馬賽老港發生爆炸，一間超市被搶掠並發生火警，還有槍械店被爆竊搶走武器。市長表示無法接受洗劫與暴力衝突場面，促請安全部隊增援。遊客亦在騷亂中遭殃，一輛載了41名中國遊客的旅遊巴前日駛經馬賽市內，其間被示威者砸破巴士的多塊玻璃窗，5名乘客受傷，旅行團隨後取消餘下巴黎行程，昨日轉到瑞士後提前結束行程回國。

中國大使館上周五提醒當地中國人避免前往示威衝突區域，並提高警惕。多國都有發出不同程度旅遊警示，美國國務院上周四已發出安全警示，敦促國民遠離群眾集會和警方活動重點地區，英國外交部則提醒國民，示威可能擾亂交通和襲擊汽車。愛麗舍宮前日堅稱未有需要頒布緊急狀態，但當局決定部分地區實施宵禁到7月3日，國內巴士和電車則提前晚上9時停止服務，跨市列車則不受影響。

業界料損失可達數以千萬歐元

法國旅遊業界憂慮亂局持續會嚇走遊客。在代表獨立酒店和餐廳的業界組織GHR擔任董事總經理的特魯埃（Franck Trouet）向法新社稱，亞洲遊客尤其非常重視安全，故大有可能押後或取消法國旅程。另一酒店和餐飲業組織的主席馬克斯（Thierry Marx）則透露自騷亂爆發後，組織旗下酒店業會員接到一連串取消訂房要求。

獨立旅遊業研究機構Protourisme總經理阿里諾（Didier Arino）推測，比利時、英國等西方旅客預計較能理解法國情况，一來較為熟悉法國，二來自己國家也有類似問題。但他警告，倘若負面局勢持續，將對法國景點地區造成數以千萬歐元計的損失。

（法新社/CNN/新浪網）

上 / 下一篇新聞